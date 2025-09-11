NFL investiga acusaciones de violencia doméstica contra Tyreek Hill

La NFL está investigando acusaciones recientes de violencia doméstica que involucran al receptor abierto de los Miami Dolphins, Tyreek Hill.

La esposa de Hill, de quien está separado, Keeta Vaccaro, alegó ocho incidentes separados de violencia doméstica en documentos relacionados con el caso de divorcio de la pareja, según documentos obtenidos por TMZ.

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, declaró el miércoles que «es política habitual de la liga revisar un asunto como este».

El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, declaró a la prensa el miércoles que la organización «ha estado en comunicación con la NFL y dejará que el proceso siga su curso».

Hill negó vehementemente las acusaciones de Vaccaro en un comunicado emitido el lunes por su abogado, afirmando que las acusaciones forman parte de una «extorsión» que busca generar una cobertura mediática negativa para el cinco veces All-Pro.

Según TMZ, Vaccaro alega que el primer incidente ocurrió en enero de 2024, unos dos meses después de su matrimonio con Hill.

Hill no ha sido acusado penalmente y, hasta la mañana del jueves, no estaba claro si las autoridades estaban investigando las acusaciones de Vaccaro.

Vaccaro presentó una demanda de divorcio el 8 de abril, un día después de que la policía denunciara una disputa doméstica entre ella y Hill.