NFL llega a Brasil: lo más emocionante que debes saber

Los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers abrirán la temporada 2025 de la NFL en el extranjero. Los rivales de la AFC Oeste han tenido el honor de jugar apenas el segundo partido en la historia de la liga que se celebra en Brasil. El choque en el Arena Corinthians este viernes 5 de septiembre promete mucha acción, con Patrick Mahomes y Travis Kelce por un lado y Justin Herbert y Derwin James por el otro.

Los Chiefs viajaron casi 6.000 millas para llegar a São Paulo, mientras que el viaje de los Chargers fue un poco más largo.

Pero más allá del rendimiento, hay mucho en juego en este primer partido divisional. Kansas City ha dominado la AFC Oeste durante los últimos nueve años, y una derrota en la Semana 1 mostraría una inusual grieta en su armadura en 2025.

Chargers no le temen al desafío

Jim Harbaugh

El coach de los Chargers, Jim Harbaugh nunca ha perdido un partido de la primera semana como entrenador en jefe. Tuvo un récord de 4-0 con los San Francisco 49ers, con victorias sobre los Seattle Seahawks (2011), los Green Bay Packers (2012 y 2013) y los Dallas Cowboys (2014). El año pasado, comenzó su etapa con los Chargers derrotando a los Las Vegas Raiders en el SoFi Stadium.

Los equipos especiales también podrían hacer historia en São Paulo. El pateador Cam Dicker está a solo tres intentos de gol de campo de unirse a la lista histórica de la NFL.

Con 97 intentos en su carrera hasta el momento, alcanzar los 100 lo haría elegible, e incluso si falla los tres, superaría a la ex estrella de los Baltimore Ravens, Justin Tucker, cuya tasa de carrera se situó en el 89,1%.

El récord que Mahomes podría romper en Brasil

Patrick Mahomes llega a la Semana 1 empatado con Dan Marino con 245 pases de touchdown antes de cumplir 30 años, un hito que Marino estableció con los Miami Dolphins. El mariscal de campo de los Chiefs cumple 30 años el 17 de septiembre, lo que significa que le quedan dos partidos para superar al miembro del Salón de la Fama. Lograrlo en el Arena Corinthians le daría un toque especial a su logro.

Esta también sería la tercera victoria internacional de Mahomes. Kansas City jugó en Londres en 2015, pero aún no estaba en la plantilla para la victoria sobre los Detroit Lions. Desde entonces, acumula un récord de 2-0 en el extranjero, venciendo a los Chargers ante 76,252 aficionados en el Estadio Azteca de la Ciudad de México en 2019 y derrotando a los Dolphins en Frankfurt, donde una multitud alemana rugió durante todo el partido.