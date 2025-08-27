NFL: Recortes sorpresivos de estrellas y hijos de leyendas en el día límite

(EFE).- El receptor Marquez Valdes-Scantling, el corredor Deuce Vaughn y el centroDeuce Vaughn son tres de los estelares que este martes quedaron fuera de la temporada 2025 de la NFL en el día límite para que cada equipo eligiera a los 53 jugadores en su róster.

Valdes-Scantling, campeón en los Super Bowls LVII y LVIII con los Kansas City Chiefs, fue despedido de los Seattle Seahawks, con los que había firmado un contrato para esta temporada por cuatro millones de dólares, acuerdo que no se cumplirá debido a que perdió la batalla por el puesto con el novato Tory Horton.

Deuce Vaughn, novato sensación de la campaña 2023 con los Cowboys por su poder en los acarreos a pesar de su 1,60 metros de estatura, fue cortado este martes por Dallas, franquicia en la que aún aspira a tener un lugar en su equipo de prácticas.

En los New England Patriots sorprendió la salida del centro Cole Strange, quien fue titular en 29 de los partidos que disputó en tres años en el equipo.

Ante la salida de uno de los pilares de su línea ofensiva los Pats recurrirán a Garrett Bradbury como centro y a Caedan Wallace y Mike Onwenu como guardias.

En Los Angeles le dieron las gracias a Tony Jefferson, defensivo profundo, uno de los jugadores favoritos de la afición que se distinguía por su anticipación para defender los envíos.

En sus 12 años de carrera, el veterano de 33 años acumula 519 tackleadas, 24 pases defendidos, 9.5 capturas, 8 balones sueltos forzados, 4 recuperados, 4 intercepciones y 1 anotación defensiva.

Al igual que Chargers, los New York Giants recortaron a uno de los consentidos de su afición; el quarterback Tommy DeVito.

En la conformación de las plantillas también llamaron la atención los recortes de varios hijos de leyendas de la NFL que buscaban debutar en este 2025.

Brenden Rice, hijo Jerry Rice, miembro del Salón de la Fama, fue despedido por los Chargers, mismo camino que siguió Terique Owens, hijo de Terrell Owens, otro integrante del recinto de los inmortales de la NFL, quien fue cortado por los San Francisco 49ers.

En los Buffalo Bills dieron las gracias a Frank Gore Jr., vástago de Frank Gore Sr., cinco veces Pro Bowl con San Francisco, y los Tampa Bay Buccaneers se desprendieron de Shilo Sanders, hijo del miembro del Salón de la Fama Dion Sanders.

Este martes fue la fecha límite para que los equipos cerraran sus respectivas plantillas de 53 jugadores. Aproximadamente fueron 1.000 los jugadores despedidos. EFE

