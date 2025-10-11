«Ni cuerpo para velar nos dejaste»: el dolor de la familia de Lizeth Melenciano en San Cristóbal

San Cristóbal.– Entre lágrimas, reclamos de justicia y una profunda tristeza, familiares y amigos velaban este viernes a Lizeth Melenciano, la joven que se encontraba desaparecida desde el pasado domingo y cuyos restos, presuntamente calcinados, fueron hallados en las cercanías de la casa donde vivía con su pareja sentimental, principal sospechoso del crimen.

Durante el velatorio, los familiares expresaron su desesperación ante la magnitud del hecho y la impotencia de no tener el cuerpo para despedirla dignamente. “Acabaste con una familia. Estamos muriendo con lo que hiciste, ni cuerpo para velar nos dejaste. Abusador, hazle eso a un hombre”, gritaba entre sollozos una de sus tías, mientras exigía justicia.

Otros familiares pidieron que el presunto responsable no sea liberado. “Dios mío, que no suelten a esa lacra, porque si lo hacen, la justicia será responsable. Ese hombre es un peligro”.

En medio del dolor, una tía recordó los días de angustia vividos desde la desaparición de Lizeth:

“Me he pasado los días sin dormir ni comer, con eso en la cabeza. Si la Policía hubiera actuado a tiempo, tal vez ella estaría muerta, pero la tendríamos aquí, con un cuerpo para despedir”.

Lo que dice la Policía sobre el caso Lizeth Melenciano Tejada

La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) y en coordinación con el Ministerio Público, informó sobre el arresto de Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez, de 50 años, como presunto autor de la desaparición y muerte de su pareja sentimental, Lizeth Melenciano Tejada, reportada como desaparecida el 5 de octubre de 2025.

El arresto fue realizado en cumplimiento de una orden judicial, luego de recopilar evidencias como restos humanos calcinados y prendas personales en la vivienda donde residían, ubicada en el sector Kilómetro 3½ del municipio cabecera de San Cristóbal.

Durante la inspección, los investigadores hallaron un área con tierra removida y rastros de combustible, donde fue encontrado un hoyo parcialmente cubierto con ramas. En su interior se localizaron fragmentos óseos y restos calcinados compatibles con tejido humano.

Los materiales fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realizan los análisis para confirmar la identidad de los restos y determinar las circunstancias precisas del hecho.

La Policía Nacional y el Ministerio Público reiteraron su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la justicia.