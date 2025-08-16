Ni las cajas de muerto se salvan: Roban ataúd valorado en más de 90 mil pesos

La Policía Nacional aclaró este sábado que el hecho denunciado a través de un video en redes sociales por el propietario de una funeraria ubicada en la calle Vicente Noble, provincia de Azua, no corresponde a un asalto como se difundió inicialmente, sino a un robo ocurrido mediante descuido, tras constatar que el establecimiento presentaba fallas en su puerta principal de acceso.

Ante la denuncia en redes, no por ante las autoridades, personal del Departamento de Investigación (DICRIM) en esa provincia, se trasladó al local donde opera la funeraria y comprobaron que no existió rotura con violencia ni presencia de armas, sino que desconocidos en proceso de identificación aprovecharon que la puerta principal estaba dañada para penetrar y sustraer un ataúd, según el denunciante, valorado en más de 90 mil pesos.

No ha formalizado denuncia

Asimismo, indicó que, pese a la difusión pública de la denuncia, el propietario aún no ha acudido a formalizarla en la institución. No obstante, los agentes como forma de adelantar iniciaron el proceso de investigación junto al Ministerio Público, incluyendo el levantamiento de evidencias, la identificación del vehículo utilizado y los responsables del hecho.

La Policía Nacional exhorta a la población a canalizar formalmente sus casos a fin de asegurar la investigación correspondiente.

