Nicaragua coronará por primera vez a su Miss Universo en el exilio

  • EFE
Nicaragua coronará por primera vez a su Miss Universo en el exilio

La franquicia Miss Universo Nicaragua informó este jueves que coronará por primera vez a su nueva soberana de belleza en el exilio, debido a la acusación del Gobierno de Daniel Ortega de presuntos delitos de conspiración y traición a la patria a la anterior dirección del evento.  

Los organizadores detallaron que trece candidatas competirán el próximo jueves en Miami, en el teatro James L. Knight Center, la primera sede del evento fuera del país centroamericano.  

La exdirectora de la organización, Karen Celebertti, renunció en diciembre de 2023 tras la detención por parte de las autoridades nicaragüenses, que la acusaron de presunta conspiración y traición a la patria.  

El exilio de Nicaragua sigue los pasos del de Cuba, que en los dos últimos años ha elegido en Miami a su candidata para este certamen internacional, cuyo evento principal se realizará el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

Este año por Cuba resultó elegida la sobrina de Emilio y Gloria Estefan, Lina Luaces, entre aspirantes cubanas en el exilio, tras 57 años sin Miss Universo Cuba.

Las concursantes de Nicaragua se han sometido a un entrenamiento de la mano de profesionales de la belleza, encabezados por el estilista venezolano Juan Bautista, quien tiene experiencia en el manejo de certámenes de belleza.  

La gala, que será presentada por la ex Miss Universo Zuleyka Rivera y el periodista nicaragüense Iván Taylor, contará con la participación del vocalista del grupo musical Sin Banderas, el argentinomexicano Noel Schrajis.   En 2023, la candidata Sheinnys Palacios se convirtió en la primera reina universal del país centroamericano, lo que provocó celeb

raciones multitudinarias en las calles, un gesto interpretado por analistas como una muestra de descontento popular con el Gobierno de Ortega.   Ese contexto político marcó el rumbo de la organización, que ahora intenta reinventarse en el exilio.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Nicaragua coronará por primera vez a su Miss Universo en el exilio
Nicaragua coronará por primera vez a su Miss Universo en el exilio
29 agosto, 2025
iImparable! RD venció 74-70 a Nicaragua
iImparable! RD venció 74-70 a Nicaragua
26 agosto, 2025
Clásico Mundial de Béisbol: Nicaragua presenta a Dusty Baker como su manager
Clásico Mundial de Béisbol: Nicaragua presenta a Dusty Baker como su manager
20 agosto, 2025
La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina
La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina
19 agosto, 2025
Luis Abinader recibe a Miss Universo y Miss República Dominicana en el Palacio Nacional
Luis Abinader recibe a Miss Universo y Miss República Dominicana en el Palacio Nacional
19 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Leyes muertas

Leyes muertas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

Edición impresa, jueves 28 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 28 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo