Nicaragua coronará por primera vez a su Miss Universo en el exilio

La franquicia Miss Universo Nicaragua informó este jueves que coronará por primera vez a su nueva soberana de belleza en el exilio, debido a la acusación del Gobierno de Daniel Ortega de presuntos delitos de conspiración y traición a la patria a la anterior dirección del evento.

Los organizadores detallaron que trece candidatas competirán el próximo jueves en Miami, en el teatro James L. Knight Center, la primera sede del evento fuera del país centroamericano.

La exdirectora de la organización, Karen Celebertti, renunció en diciembre de 2023 tras la detención por parte de las autoridades nicaragüenses, que la acusaron de presunta conspiración y traición a la patria.

El exilio de Nicaragua sigue los pasos del de Cuba, que en los dos últimos años ha elegido en Miami a su candidata para este certamen internacional, cuyo evento principal se realizará el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

Este año por Cuba resultó elegida la sobrina de Emilio y Gloria Estefan, Lina Luaces, entre aspirantes cubanas en el exilio, tras 57 años sin Miss Universo Cuba.

Las concursantes de Nicaragua se han sometido a un entrenamiento de la mano de profesionales de la belleza, encabezados por el estilista venezolano Juan Bautista, quien tiene experiencia en el manejo de certámenes de belleza.

La gala, que será presentada por la ex Miss Universo Zuleyka Rivera y el periodista nicaragüense Iván Taylor, contará con la participación del vocalista del grupo musical Sin Banderas, el argentinomexicano Noel Schrajis. En 2023, la candidata Sheinnys Palacios se convirtió en la primera reina universal del país centroamericano, lo que provocó celeb

raciones multitudinarias en las calles, un gesto interpretado por analistas como una muestra de descontento popular con el Gobierno de Ortega. Ese contexto político marcó el rumbo de la organización, que ahora intenta reinventarse en el exilio.