Nicki Nicole y Lamine Yamal: la inesperada pareja de la que todos hablan 

Hace semanas, empezaron a circular rumores sobre una posible relación sentimental entre Nicki Nicole y el joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal. Ahora, el deportista confirmó su romance a través de sus historias de Instagram.

La mañana del 25 de agosto, Lamine Yamal publicó una foto junto a la cantante argentina celebrando su cumpleaños. En la imagen se observa un pastel y, al fondo, un arreglo con rosas rojas. Aunque el futbolista no acompañó la publicación con ningún texto, la foto habla por sí sola y nos confirma que existe un romance entre ambos.

Cabe destacar que, semanas antes de que el futbolista del FC Barcelona compartiera su primera foto con Nicki Nicole, ya había dado algunas pistas de su cercanía con la cantante.

Las coincidencias evidenciadas en fotos, videos y accesorios compartidos generaron tendencia internacional y pusieron nuevamente en el foco el vínculo entre ambos.

En publicaciones recientes, la cantante argentina presenta un collar previamente utilizado por el futbolista, sumando un nuevo indicio que los seguidores, medios y portales de espectáculos identificaron como un gesto de cercanía.

Finalmente, Lamine Yamal puso fin a los rumores al publicar una fotografía en la que aparece abrazando a Nicki Nicole. La imagen, acompañada por una descripción breve pero significativa, mostraba la celebración organizada para la artista.