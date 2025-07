Con la misma honestidad que lo ha convertido en uno de los artistas más queridos del género urbano, Nicky Jam abrió su corazón durante su emotiva participación en el reconocido programa español El Hormiguero, donde revivió los orígenes de su carrera musical.

Desde sus días de lucha como gondolero en un supermercado hasta convertirse en un pionero del reggaetón global, el artista compartió una historia que inspira.

“Ese día no tenía deseos de improvisar”, confesó Nicky ante millones de televidentes. No había tenido suerte en su jornada, pero una mujer se le acercó con una simple pregunta: “¿Y a mí no me vas a improvisar?”.

Ese momento, aparentemente pequeño, se convirtió en el punto de inflexión de su vida. Tras escucharlo, la mujer lo llevó a su casa para presentarle a su esposo, un productor musical que tres días después le ofreció su primer contrato. “Fue ese instante el que cambió todo”, relató con emoción.

Con su carisma natural, Nicky improvisó en vivo, transportando al público a sus inicios, con la misma fuerza y autenticidad que lo llevaron a la cima.

Nicky Jam

Lee más: Nicky Jam regresa triunfalmente con nominación a Premio Lo Nuestro 2025



Este íntimo momento en televisión coincide con uno de los capítulos más gloriosos de su carrera: su exitoso Sunshine Tour 2025, que está conquistando Europa y rompiendo récords de asistencia.

Durante el último fin de semana, más de 50,000 personas disfrutaron con su música en cuatro espectaculares presentaciones:

· 27 de junio: Encendió el Hallenstadion de Zúrich ante 15,000 fanáticos en el festival Reggaeton Nights.

· 28 de junio: Doble jornada de ovaciones. Primero en Valencia con 25,000 personas en el Big Sound Fest, y luego en Granada, cerrando el Puro Latino Fest frente a 12,000 asistentes.

· 29 de junio: Show íntimo y exclusivo en Opium Mar (Barcelona), una noche mágica para sus seguidores más leales.

El artista sigue demostrando que no solo es una leyenda viva, sino un motor vigente del movimiento urbano a nivel mundial.

La gira continuará con fechas confirmadas en:

· 5 de julio – Ámsterdam, Países Bajos

· 10 de julio – Córdoba, España

· 11 de julio – Galicia, España

· 12 de julio – Almería y Albacete, España

· 18 de julio – Torremolinos, España

· 19 de julio – Asturias, España

· 20 de julio – Huelva, España

· 25 de julio – La Palma de Gran Canaria, España

· 26 de julio – Cádiz, España

· 27 de julio – San Benedetto del Tronto, Italia

Las entradas están disponibles en nickyjam.com

Con este testimonio, Nicky Jam, continúa escribiendo la historia del reguetón, demostrando que las grandes leyendas también se forjan desde los lugares más sencillos… incluso desde un supermercado.

Nicky Jam

También leer: Nicky Jam se convierte en el primer artista masculino latino