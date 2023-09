LAWRENCE, MA. El alcalde de esta ciudad, Brian A. De Peña, junto a miembros de la Delegación del Estado y del Concejo Municipal de Lawrence tributaron reconocimientos al artista urbano Nick Rivera Caminero, conocido por su nombre artístico como “Nicky Jam”.

Los reconocimientos que tuvieron como escenarios diversos puntos de la ciudad, se iniciaron en el ayuntamiento con varios funcionarios locales y estatales, los cuales se reunieron y en donde además, el titular Brian A. De peña anunció el Centro de Música y Artes para Lawrence, MA.

En la alcaldía el artista urbano recibió certificados y proclamas, tanto de la entidad rectora de la ciudad, como del senado del Estado de Massachusetts, respectivamente.

Momento cuando el artista urbano se dirige a los presentes para dar las gracias. Foto: Néstor Castillo.

Luego, la comitiva presidida por el alcalde y los demás funcionarios del Estado, se trasladaron al “Centro” (The Center), en donde Brian anunció la propuesta del edificio 147 de la calle Haverhill como el posible futuro «Nicky Jam Center of Arts and Music».

Minutos después, se trasladaron a la intersección entre las calles Broadway y Green, cerca de la antigua casa donde Nicky Jam creció, y que ahora es conocida como el «Nicky Jam Corner».

“Como alcalde deseo expresar nuestra gratitud a los miembros del Concejo Municipal de Lawrence por la reciente aprobación de la dedicación de esta esquina en Broadway y la calle Green. Esto honrará a este reconocido músico latino así como a la posible dedicación del establecimiento del Centro de Música y Artes Nicky Jam, el cual será construido por esta alcaldía que presidimos y que de igual manera esperamos su aprobación por parte del Concilio”, dijo

La foto presenta al artista urbano Nicky Jam, junto a las diversas autoridades tanto de Lawrence como del Estado de Massachusetts. Foto: Néstor Castillo.

De su lado, el senador Pavel Payano, manifestó, que «Hoy honramos con orgullo el increíble viaje y los notables logros de Nicky Jam, un hijo de Lawrence, quien con su talento, dedicación y determinación, no sólo ha dejado sus huellas en la escena musical mundial, sino que también ha seguido siendo una fuente de inspiración para nuestra comunidad. Es un honor reconocer sus logros y celebrar sus raíces. La comunidad de Lawrence se enorgullece inmensamente y esperamos el impacto continuo de su arte en nuestra ciudad y el mundo», precisó.

Le podría interesar leer: Yailin lanza nueva canción junto a su hija Cattleya y Anuel AA responde

Otros de los que hablaron y que además resaltaron la trayectoria musical de Nicky Jam, fueron: los Representantes de Estado Estela Reyes y Frank Moran, así como Marc Laplante, presidente del Concilio de Lawrence y la Concejal Stephany Infante, entre otros.