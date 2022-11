Nicky Jam es víctima de brujería por parte su expareja Aleska Génesis

El empresario Miguel Mawad publicó en sus redes sociales unos videos donde se ve a la modelo Aleska Génesis hacerle unos trabajos de brujería al cantante Nicky Jam y la top model Ninoska Vásquez.

A través los stories de Instagram, este domingo Mawad difundió varios videos de la expareja del reguetonero donde ella habla con una «bruja«.

En el material adiovisual, se puede ver a la modelo venezolana en una presunta sesión online con una mujer que practica la brujería.

«Que Nick Rivera Camineros no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie si no para mí. Además que solo piense en mí y en más nadie, que solo se le levante el miembro conmigo».

Se recuerda que no es primera vez que Mawad carga contra Génesis, ya que recientemente este había publicado varias imágenes de la venezolana semidesnuda.

Miguel Mawad y Aleska Génesis tenían un noviazgo, luego se terminó y la modelo comenzó el romance con Nicky Jam.

Una vez rompieron, volvió con Mawad hasta que finalmente rompieron definitivamente.