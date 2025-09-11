Caracas. El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves la activación formal del llamado “Plan Independencia 200” en el que participan en conjunto las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, las milicias y trabajadores públicos que tendrán la misión de garantizar la paz y proteger al país de cualquier agresión interna o externa.⁣

⁣

“Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano… hemos elevado nuestra capacidad de movilización a la hora que sea, cuando sea y para lo que sea”, dijo el mandatario en un acto transmitido por la televisión estatal.⁣



El despliegue a nivel nacional se anunció en medio de un incremento de las tensiones con Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de buques de guerra en el Caribe frente a Venezuela con el alegado propósito de combatir la amenaza de los cárteles de drogas latinoamericanos.⁣

⁣

Venezuela es el país con la mayor extensión en el Caribe con 4.208 kilómetros, incluidas costas y aguas territoriales.⁣

⁣

La administración de Trump también anunció a inicios de agosto que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa para el arresto de Maduro, al que acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a Estados Unidos con drogas.