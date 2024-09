“Mi corazón está roto”: Nicole Kidman no pudo retirar el premio a Mejor Actriz en Venecia por la repentina muerte de su madre

La protagonista de “Babygirl” obtuvo la Copa Volpi pero no pudo quedarse para la ceremonia de premiación.

Un suceso agridulce marca el último día del Festival de Cine de Venecia. En la ceremonia de premiación del evento, la estrella australiana Nicole Kidman fue elegida por el jurado como la ganadora de la Copa Volpi a la Mejor actriz por su papel en la película Babygirl.

Sin embargo, lo que debía ser un momento de celebración quedó marcado por una pérdida inesperada: la repentina muerte de su madre, Janelle Ann Kidman, obligó a la actriz a abandonar el festival poco después de su llegada.

Halina Reijn, directora de la película, tomó el escenario para recibir el galardón en nombre de Kidman. Se supo entonces que la actriz había arribado a la ciudad italiana para asistir a la ceremonia; sin embargo, fue notificada del deceso de su madre y por ello partió de inmediato a su hogar.

Rejin leyó un discurso breve preparado por Kidman: “Estoy en shock, y tengo que ir con mi familia, pero este premio es para ella”.

“Ella me formó, me guió y me hizo ser quien soy. Estoy más que agradecida por poder pronunciar su nombre ante todos ustedes a través de Halina. La colisión de la vida y el arte es desgarradora. Mi corazón está roto”, concluyó el comunicado.

Halina Reijn, directora de «Babygirl», recibió el premio en nombre de Nicole Kidman y leyó un mensaje de la actriz. (REUTERS/Louisa Gouliamaki).

Janelle, madre de la actriz, era profesora de enfermería y también integraba el Lobby Electoral de Mujeres, un grupo feminista australiano.

Kidman recibió muestras de solidaridad de parte de sus colegas y amigos. El director Brady Corbet, quien aceptó el León de Plata al Mejor director por su película The Brutalist, también ofreció sus condolencias a la actriz durante su discurso.

«Babygirl» había recibido una ovación de siete minutos durante su estreno en Venecia y fue elogiada por su tratamiento del deseo y el poder. (A24 vía AP)

Los ganadores en Venecia

Luego de una semana y media de proyecciones, el evento internacional de cine culminó con la entrega de trofeos a los mejores largometrajes presentados en el festival. La película española The Room Next Door, dirigida por Pedro Almodóvar, se llevó el codiciado León de Oro como Mejor Película.

Otros premios importantes incluyeron el Gran Premio del Jurado, que fue otorgado a Vermiglio, de Maura Delpero, y el León de Plata a la Mejor dirección para Brady Corbet por The Brutalist. La película April, dirigida por Dea Kulumbegashvili, recibió el Premio Especial del Jurado, y el premio al Mejor guion fue para Murilo Hauser y Heitor Lorega por I’m Still Here.

En la categoría de interpretación, el premio a la Mejor actriz fue para Nicole Kidman por Babygirl, mientras que el Mejor actor fue Vincent Lindon por su actuación en The Quiet Son. Además, Paul Kircher fue galardonado con el Premio Marcello Mastroianni al Mejor Joven Actor por su papel en And their Children After Them.

«El cuarto de al lado», de Pedro Almodóvar, ganó el León de Oro como Mejor Película en el festival (REUTERS/Louisa Gouliamaki).

Babygirl, filme que protagonizó Nicole Kidman, fue estrenado en Venecia el 30 de agosto y recibió una ovación aproximada de siete minutos. Esta ficción es un thriller erótico que llevó al límite a la estrella de Los otros.

Ahí, Kidman interpreta a una poderosa CEO que arriesga su vida profesional al iniciar un tórrido romance con un joven pasante. La película ha sido elogiada por su audaz tratamiento de temas como el deseo, el poder y la autoaceptación.

“Obviamente, sí, se trata de sexo”, comentó Kidman en una rueda de prensa del festival, “pero también se trata de deseo, de tus pensamientos internos, de secretos, de matrimonio, de verdad, de poder, de consentimiento… Esta es la historia de una mujer, y espero que sea una historia muy liberadora. Es contada por una mujer a través de su mirada… y eso para mí es lo que la hizo tan única, de repente iba a estar en manos de una mujer con este material y fue muy profundo compartir esas cosas y muy liberador”.