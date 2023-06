Nicole Pichardo, considerada como una apuesta de esperanza para Santo Domingo Oeste, al correr por el partido Opción Democrática como candidata a diputada de esa demarcación, consideró que hay personas que creen que el fin de incursionar en la política dominicana es «una cosa de dinero», sin pensar en el bienestar colectivo.

«Y sobre todas las cosas, tenemos que preguntarnos: ¿por qué estamos tan acostumbrados a que eso pase? Porque con frecuencia, a veces la gente me dice que si tengo cinco millones de pesos, pero yo les digo, bueno, yo no tengo ni 500 mil pesos. Pero lo que sí tengo es una voluntad y una convicción de que se puede (trabajar para solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía)», aseveró Pichardo.

La joven, de 25 años de edad y que desde su adolescencia ha estado involucrada en causas sociales, específicamente a favor de las mujeres y la niñez, se refiró al tema ante los casos de corrupción entre legisladores, cuyas candidaturas han sido permeadas por el narcotráfico, y puso de ejemplo al diputado de Santiago, Miguel Gutiérrez, extraditado a Estados Unidos tras ser señalado de tráfico internacional de cocaína.

«El diputado que está extraditado del PRM (Partido Revolucionario Moderno) en Miami (Miguel Gutiérrez), haya sido el más votado de Santiago. Ahí hay un hilo conductor. Entonces, tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que está pasando, que el dinero se ha vuelto el centro de la política y no las ideas, no la gente?», cuestionó

La candidata a diputada, entrevistada en el periódico Hoy, aseguró además que llegará al Congreso Nacional para representar dicha demarcación con propuestas relacionadas al desarrollo integral de la familia, el rol de la mujer en la sociedad de hoy y con la implementación de proyectos sobre el correcto manejo de residuos sólidos, el medioambiente, el ordenamiento territorial, entre otros.

Pichardo apuntó que hacer política junto a un equipo de voluntarios de personas jóvenes que, de manera independiente, aportan moral, profesional y económicamente al proyecto, he llevado su candidatura a estar más lejos del clientelismo. «Son cineastas, son administradores, aportan su conocimiento. Entonces, a veces, lo que la gente no te dice, de hacer política que no es clientelar, es que tú sientes todavía más compromiso (…). Estamos trabajando sin muchos recursos económicos, pero con muchos recursos humanos. Eso te llena de una responsabilidad del carajo; o sea, yo no puedo fallarles», resaltó.

Javier Blanco junto a Nicole Pichardo.

De su lado, Javier Blanco, coordinador general de Opción Democrática en Santo Domingo Oeste, que acompañó a Pichardo durante la entrevista, resaltó el apego al código de ética y la garantía democrática que tienen cada uno de los integrantes de dicha organización política.

Nicole Pichardo descolla en Santo Domingo Oeste por Opción Democrática.

«Ese es el diferenciador de Opción Democrática. Tanto de la candidatura de Nicole, Virginia Antares, José Horacio Rodríguez, todos tenemos que rendir cuentas con los recursos, tanto dentro como fuera del partido», señaló.