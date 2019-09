Niega solicitara nombrar superintendente

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, negó que haya solicitado de urgencia al Poder Ejecutivo nombrar al nuevo titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), de la terna que le fue sometida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), debido a que el periodo del actual incumbente perimió.

Además de que advertía que la demora en la designación de un nuevo funcionario afecta la institucionalidad de ese organismo técnico tan importante para los afiliados al Seguro Familiar de Salud.

No obstante, esta sección de Hoy posee un audio en el que el sindicalista aseguró que es necesaria la ratificación del actual superintendente de la Sisalril o el nombramiento de uno de los propuestos en la terna y expresa claramente que el retraso podría provocar impugnaciones de decisiones que se tomen.

Abreu hace la aclaración, a través de un comunicado enviado a la redacción de este diario, ya que el pasado 13 de este mes salió una nota que destacaba que el CNUS urgió el nombramiento del nuevo funcionario.

Aclaró que ese gremio apoya de manera decidida la ratificación del doctor Pedro Luis Castellanos para que agote un período más al frente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), de acuerdo a lo que le permite la Ley 87-01 que establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

“Su trabajo no es perfecto, ha hecho lo que las circunstancias le han permitido en medio de poderosos intereses que obligan a manejar con gran equilibrio un sistema de salud donde predomina el afán de lucro de muchos sectores que son parte de él, por encima de la protección de las personas que debe ser el objetivo fundamental de un sistema de salud que es, como sabemos, un derecho constitucional”, expresó.

El presidente del CNUS dijo que no es cierto que la tardanza en la asignación pueda poner en riesgo de ilegalidad las decisiones tomadas por el actual superintendente, ya que si este funcionario fue nombrado por decreto, solo otro decreto puede sustituirlo, por lo tanto la institución no puede quedar acéfala.