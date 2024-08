Una mujer quedó «devastada» después de que la solicitud de pasaporte de su hija fuera rechazada porque llevaba el nombre de un personaje de Juego de Tronos.

Lucy, de 39 años, de Swindon en Wiltshire, dijo que la Oficina de Pasaportes inicialmente rechazó la solicitud de Khaleesi, de seis años.

Los funcionarios dijeron que no podían emitir un pasaporte a menos que Warner Brothers diera permiso porque poseía la marca registrada del nombre. Pero desde entonces la autoridad se disculpó por el error.

«Estaba absolutamente devastada, estábamos ansiosos por pasar nuestras primeras vacaciones juntos», dijo Lucy.

Lucy nombró a su hija Khaleesi en honor a un personaje de Juego de Tronos.

Después de planificar y ahorrar para un viaje «de ensueño» a Disneyland París, Lucy, que trabaja en Cirencester, solicitó un pasaporte para Khaleesi.

«Pero luego recibí una carta de la Oficina de Pasaportes, diciendo que su nombre es una marca registrada de Warner Brothers», dijo.

«Fue la primera vez que escuché algo así. Me quedé asombrado». Después de buscar asesoramiento legal, sus abogados descubrieron que si bien existe una marca registrada para Juego de Tronos, es para bienes y servicios, pero no para el nombre de una persona.

«Esa información fue enviada a la Oficina de Pasaportes, quien dijo que necesitaría una carta de Warner Brothers para confirmar que mi hija puede usar ese nombre», dijo.

‘Un malentendido’

«No entendí y me sentí frustrada. Si ella pudiera obtener un certificado de nacimiento, ¿no se habría señalado algo en ese momento? «Nunca pensé que se pudiera registrar un nombre», añadió.



Desde entonces, la Oficina de Pasaportes llamó a Lucy para disculparse y dijo que se había cometido un «error».

El funcionario explicó que había habido un malentendido y que el personal de orientación había dado originalmente sólo se aplica a las personas que cambian de nombre.

«Me aconsejó que deberían poder tramitar el pasaporte de mi hija ahora», dijo. Pero Lucy cree que sólo se ha resuelto gracias a la cobertura de los medios.

«Si no hubiera publicado esto en las redes sociales, no se habría hecho nada. «Me habría quedado estancado, sin saber qué hacer. «La gente me contactó sobre experiencias similares», dijo.

Lucy y Khaleesi siguen esperando que llegue el pasaporte



Mientras tanto, tanto ella como Khaleesi todavía esperan poder llegar a Disneyland París en un futuro próximo. Lucy ha esperado para reservar las vacaciones hasta que hayan llegado todos los pasaportes.

«Espero que me expidan el pasaporte pronto y me prometieron que volverían a llamarme en unos días para ver si había progresado», añadió.

Lucy también espera que su historia pueda ayudar a otros. «Creo que podría haber otras personas en esta situación, a quienes les hayan rechazado sus pasaportes recientemente debido a algo como esto.

«Con suerte, ahora saben que se puede resolver», dijo.

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo: «Podemos confirmar que la solicitud se está procesando y pedir disculpas a la familia por el retraso».