Niegan visa a guitarrista clásico que se trataría cáncer en Estados Unidos

El guitarrista clásico y creador de la escuela de música en el Conde para rescatar a niños de la calle, Camilo Rijo Fulcar, expresó que le fue negada la visa a Estados Unidos que solicitó para viajar a operarse de un cáncer de hígado terminal que padece.

El joven guitarrista dio a conocer la información a sus seguidores a través de sus redes sociales y aclaró que su formulario fue llenado por el Centro de Asesoría Migratoria “Service Center” que está en Galería 360.

“Si las razones de mi viaje a Estados Unidos son para mí cáncer, ya que en RD no hay forma de tratarlo más, tengo tres años luchando, aquí hemos agotado todos los recursos y USA es el único lugar donde me aseguran una solución ¿Por qué entonces no se pidió una Visa Humanitaria en lugar de una de turista?”, indicó en un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram.