“Nikauly a otro nivel” lanza ayer su plataforma digital

La comunicadora, productora de televisión y diplomática Nikauly De la Mota afirmó que su retorno a los medios de comunicación no tradicionales obedece a la necesidad que tiene la gente de contar con información veraz y que oriente, y en ese sentido se enfocará su plataforma digital “Nikauly a otro nivel”

Dijo estar asegura que éste es el tiempo para volver a los medios de comunicación. “Esta Plataforma nace para traer luz a la gente, ya que estamos bombardeados de problemas, chismes, noticias negativas”. Política, cultura, reflexiones diarias, temas sociales, serán parte del contenido diario de a otro nivel.

Entrevistada por el periodista Eloy Tejera durante la presentación de su primer programa, manifestó que crear su propio medio digital no ha sido fácil ni sencillo, pero que con mucho esfuerzo se ha hecho posible junto al excelente cuerpo técnico y esa la base para ofrecerle un trabajo de calidad al público

Criticó lo que tiene que ver con la volatilidad y la improvisación que se dan en las redes sociales y en ese sentido afirmó que “todo el mundo es famoso a través de una cámara, pero el asunto es la responsabilidad de que hay que saber llevarle al público temas que no hagan daño a uno mismo ni a la sociedad”.

En “Nikauly a otro nivel” el público se encontrará con la opinión y mirada de la propia Nikauly. “No vamos a hablar mal de nadie, aquí no cabe espacio para tiradera, para rencillas políticas ni sociales. A través de esta plataforma se va a tratar la dignidad humana, el respeto por el otro, tratando de ser lo más semejante justo posible”.

Con respecto a lo que ha sido su desempeño como diplomática, De la Mota calificó de maravillosa su experiencia trabajando en la política exterior, pues “al trabajar en el exterior siento que respeto más a mi país, lo honro, es un privilegio representarlo y considero que aún falta mucho por hacer dentro y fuera del país con los dominicanos”.

“La diplomacia es el arte de la discreción” que ayuda a tener un alto nivel potencial de relación con los demás, de tratar temas importantes del Estado en donde se representa al Estado mismo y al Presidente del país”, dijo para referirse al obligado silencio que debió tener al ejercer el oficio.

Dijo sentirse orgullosa de ser hija de una madre que fue maestra por 27 años en el sistema Montessori, defensora de las hermanas Mirabal y de un padre comerciante que creció en medio de la política, de los cuales ha recibido el mejor legado.

Agregó que se siente ser una fiel defensora de las mujeres, que respeta a las mujeres que tienen sueños y que luchan por dejar una huella positiva en la vida, y por establecer con su trabajo un verdadero liderazgo.

Informó que tiene pensado agregar concursos dentro de la plataforma digital, así como una sección de preguntas y respuestas para estar más conectado con el público.

“Me lancé con este proyecto cuando Dios me dio la fortaleza para iniciarlo. No podemos actuar por circunstancias, sino por convicción, actuando con la mejor intención y Dios va marcando la diferencia. Me mueven los medios de comunicación, es una de las cosas que más amo hacer.”, dijo Nikauly de la Mota, durante la presentación de su primer programa.