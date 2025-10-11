Nilda Alaniz asume la presidencia del Círculo de Comunicadores y Medios de Santo Domingo Este

La destacada comunicadora, estratega en comunicación, experta en marketing político y relaciones públicas, Nilda Alaniz, asumió la presidencia del Círculo de Comunicadores y Medios de Santo Domingo Este (CCMEDOM), entidad que agrupa a reconocidos directores de medios de comunicación y prestigiosos comunicadores del municipio.

La nueva presidenta, quien además es analista y panelista del programa “Panorama de la Mañana”, manifestó su compromiso de trabajar en favor del fortalecimiento del gremio y del desarrollo profesional de los comunicadores de Santo Domingo Este.

“Tenemos muchos planes e iniciativas encaminadas a fortalecer a los comunicadores y medios de nuestro municipio, impulsando la capacitación, la unidad y la proyección del talento local”, expresó Alaniz en una entrevista concedida al programa Agenda Oriental Radio.

La directiva del CCMEDOM quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Nilda Alaniz

Gerente General de Operaciones: José Paulino (director de Agenda Oriental)

Vicepresidente: José Amador (presidente del periódico Alta Gama)

Secretario General y de Organización: Joel del Orbe

Director de Comunicaciones: Elvin Plácido