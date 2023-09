Una niña de 2 años desaparecida en Michigan fue encontrada a salvo en un bosque, acompañada por sus dos perros familiares. Thea Chase fue hallada durmiendo en un sendero boscoso, a más de 4,8Km de su hogar, después de casi cinco horas de búsqueda intensiva.

La madre de Thea, Brooke Chase, alertó a las autoridades después de no encontrar a su hija ni a los perros en los alrededores de su casa. La búsqueda involucró a la Policía Estatal de Michigan y a la Oficina del Sheriff del Condado de Menominee, quienes establecieron una cuadrícula de búsqueda y solicitaron la ayuda de drones y equipos de búsqueda y rescate. La comunidad local también se unió en los esfuerzos para encontrar a la niña, según reportó WSFA.

Thea fue finalmente encontrada por un conductor de un vehículo todo terreno. Los perros, un rottweiler llamado Buddy y un springer spaniel llamado Hartley, estaban con ella. Buddy estaba de pie junto a Thea, mientras que Hartley servía de almohada para la niña dormida. “Estoy agradecida por los perros que estuvieron con ella”, dijo Brooke Chase. A pesar de haber caminado más de tres millas descalza, Thea no presentaba rasguños en sus pies, consignó la revista People.

El tío de Thea estaba lavando a presión en el momento de la desaparición. Le había dicho a la niña que entrara a la casa para ponerse zapatos, pero ella y los perros desaparecieron. “Mi instinto me dijo que fuera a verificar a Thea y asegurarme de que no estuviera metiéndose en problemas. Fue entonces cuando notamos que ella no estaba aquí, y los perros tampoco estaban aquí”, recordó Brooke Chase a WSFA.

La búsqueda fue extensa e incluyó voluntarios y agencias de condados circundantes. “Los esfuerzos de búsqueda iniciales cuando sucede algo así son guiados donde se despliegan los perros policiales. Queremos mantener el olor lo más fresco posible para ellos el mayor tiempo posible”, dijo el teniente Jeremy Hauswirth, comandante del puesto Iron Mountain de la Policía Estatal de Michigan.

Brooke Chase expresó su agradecimiento a todos los que participaron en la búsqueda. “Solo quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí ayudando a encontrarla”, dijo. Ahora, dos días después del incidente, Brooke Chase dijo que todavía siente que está viviendo en una película. Está feliz de tener a Thea de regreso en casa, junto con Buddy y Hartley.