La última niña en morir de hambre en la Franja de Gaza pesaba menos que al nacer

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Una madre dio un último beso a lo que quedaba de su hija de cinco meses de edad y lloró. La bebé de Esraa Abu Halib pesaba menos que cuando nació.

En una calle soleada del destrozado enclave, el bulto que contenía a Zainab Abu Halib representaba la muerte más reciente por inanición tras 21 meses de guerra y restricciones israelíes a la ayuda.

La bebé fue llevada al departamento de pediatría del Hospital Nasser el viernes. Ya estaba muerta. Un trabajador de la morgue le quitó cuidadosamente su camiseta con estampado de Mickey Mouse, deslizándola sobre sus ojos hundidos y abiertos. Levantó los dobladillos de sus pantalones para mostrar sus rodillas huesudas. Su pulgar era más ancho que su tobillo. Podía contar los huesos de su pecho.

La niña había pesado más de 3 kilogramos (6,6 libras) cuando nació, dijo su madre. Cuando murió, pesaba menos de 2 kilogramos (4,4 libras).

Un médico dijo que era un caso de “inanición severa, severa”.

Fue envuelta en una sábana blanca para el entierro y colocada en el suelo arenoso para las oraciones. El bulto apenas era más ancho que la postura del imán. Levantó sus manos abiertas e invocó a Alá una vez más.

Necesitaba fórmula especial

Zainab fue una de los 85 niños que murieron por causas relacionadas con la desnutrición en Gaza en las últimas tres semanas, según el último balance publicado por el Ministerio de Salud del territorio el sábado. Otros 42 adultos murieron por causas relacionadas con la desnutrición en el mismo periodo, dijo.

“Necesitaba una fórmula especial para bebés que no existía en Gaza”, dijo el padre de Zainab, Ahmed Abu Halib, a The Associated Press mientras se preparaba para las oraciones fúnebres en el patio del hospital en la ciudad sureña de Jan Yunis.

El doctor Ahmed al-Farah, jefe del departamento de pediatría, dijo que la niña necesitaba un tipo especial de fórmula que ayuda a los bebés alérgicos a la leche de vaca.

Señaló que no había sufrido de ninguna enfermedad, pero la falta de la fórmula llevó a diarrea crónica y vómitos. No podía tragar ya que su sistema inmunológico debilitado llevó a una infección bacteriana y sepsis, y rápidamente perdió más peso.

