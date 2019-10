Niña errante gana Mejor Filme FICFA

La colombiana “Niña errante” ganó el premio a Mejor Película en la sección oficial de la décima edición del Festival Internacional de Cine Fine Arts (FICFA) durante la clausura del evento la noche del miércoles en Downtown Center de Santo Domingo.

El jurado le otorgó el galardón de Mejor Dirección a la argentina Paula Hernández por la película “Los sonámbulos”, en tanto Mejor Actriz fue para Carolina Sanín por su desempeño en el filme colombiano “Litigante”.

El premio a Mejor Actor se lo llevó el joven intérprete mexicano Benny Emmanuel por sus actuación en “Chicuarotes” y el Premio del público lo mereció como Mejor Película la argentina “La odisea de los giles”, de Sebastián Borensztein.

La categoría de Mejor Ópera Prima fue para el filme peruano “Canción sin nombre”, de la directora Melina León. También fueron premiados dos cortos dominicanos. El primer lugar para “¿Comuasí?” y el segundo para “Adónde”.

El FICFA se desarrolló del 3 al 16 de octubre con el apoyo de Altice y proyecciones en Fine Arts Cinema Café at Novo-centro, Plaza Internacional de Santiago y Downtown Center en Santo Domingo.

Niña errante. El filme dirigido por Rubén Mendoza cuenta la historia de Ángela, una niña de 12 años que tiene tres hermanas medio cercanas a los treinta: las cuatro se conocen convocadas por la muerte de un vago carismático, su papá.

Ángela nunca vivió con nadie diferente a su papá y no recuerda a su mamá. A raíz de la muerte de su papá, sus hermanas la dejarán al otro lado del país con una tía para evitar que quede a cargo del Estado.

En este viaje de duelo, en especial mientras comparten cuarto en un hotel de carretera, Ángela, en pleno despertar de su cuerpo, reconoce con cada una de sus hermanas la feminidad, la sensualidad, los misterios del placer y del dolor, el cuerpo, la desgracia y el reto de ser mujer en estos caminos.

Filme de clausura. Con la proyección de la película francesa “Who You Think I am (Celle que vouscroyez)”, dirigida por SafyNebbou, fue clausurada esta décima edición que exhibió producciones de varios países de América, Europa y Asia.

Basada en el libro “Celle que vouscroyez” de la escritora Cammille Laurens, la cinta europea relata las experiencias de una profesora de 50 años y divorciada que se crea un perfil falso de Instagram de una chica de 24 años y de las experiencias que vive en esta red social.

Juliette Binoche es la protagonista en el rol de Claire. El largometraje fue presentado en la gala de la 69ª edición de la Berlinale, con críticas a favor del desempeño de Binoche.

GANADORES FICFA

PREMIOS SECCION OFICIAL

Mejor Película

“Niña errante” (Colombia), del director Rubén Mendoza

Mejor Dirección

Paula Hernández, “Los sonámbulos” (Argentina)

Mejor Actriz

Carolina Sanín, “Litigante” (Colombia)

Mejor Actor

Benny Emmanuel, “Chicuarotes” (México)

Ópera Prima

“Canción sin nombre” (peruana), de Melina León

PREMIO DEL PÚBLICO

Mejor Película

“La odisea de los giles”, de Sebastián Borensztein

SECCIÓN CORTOS DOMINICANOS

Primer lugar

“Comuasí?”

Segundo lugar

“Adónde”

Premio del Público Mejor Corto

“¿Comuasí?”