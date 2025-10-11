Niñas y adolescentes de distintas comunidades del país destacaron la importancia de la educación sexual en las escuelas para evitar futuros embarazos y enfermedades de transmisión sexual.

En el evento nacional «¡Que hablen ellas!», es espacio para poner en evidencia la urgencia de continuar enfrentando de manera decidida y coordinada estas problemáticas que vulneran de manera directa los derechos de las niñas y adolescentes.

La jornada hace un llamado claro y urgente: que las voces de las niñas y adolescentes sean escuchadas y transformadas en acción.

Durante la actividad, niñas lideresas de clubes como Crecer Contenta (Plan International), Dueñas de su Futuro (UNICEF y SUPÉRATE) y Fabricando Sueños (UNFPA y CONANI) compartieron propuestas, análisis y demandas concretas sobre la prevención del embarazo adolescente, las uniones tempranas, la desigualdad de género y la redistribución de las labores de cuidado a cargo de las niñas y adolescentes.

Las niñas remarcaron que este no es solo un espacio simbólico: “Hoy queremos alzar la voz por nosotras y por las niñas que no están aquí, por las que no se sienten libres, las que no son escuchadas, las que son juzgadas, las que no se sienten seguras. Exigimos más atención, inclusión y protección. Queremos sentirnos seguras, visibilizadas e importantizadas”.

Sobre la actividad

La jornada organizada, de manera conjunta, por Plan International República Dominicana, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Desarrollo Social (Supérate), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en una articulación que refleja el compromiso común de garantizar los derechos de las niñas y adolescentes.

La conmemoración está ocurriendo en un contexto desafiante: el 24.9% de las mujeres dominicanas entre 20 y 24 años se ha unido a un hombre mayor antes de los 18 años, y el 4.8% lo ha hecho antes de cumplir los 15.

“Reconocer el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña está bien, pero no es un día perfecto si las estadísticas siguen iguales o en aumento, con niñas sin voz, sin derechos, sin oportunidades y, peor aún, sin saber que tienen un día”, expresaron las voceras adolescentes en la apertura.

Las niñas visitaron, además, la Escuela de Igualdad Magaly Pineda del Ministerio de la Mujer, donde recorrieron la Biblioteca Abigail Mejía Solière, espacios que honran a mujeres destacadas del país.

Todas las autoridades presentes reafirmaron su disposición de escuchar las voces de las niñas y de traducir sus propuestas en acciones y políticas públicas claves como la Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes (PPA), que abarca sensibilizaciones dirigidas a ese grupo etario sobre toma de decisiones informadas, autocuidado y desarrollo de habilidades para la vida.

También en formaciones para padres, madres, tutores y líderes comunitarios en crianza positiva; la Estrategia de Educación Sexual Integral en Contextos Comunitarios (ESI-C); y el abordaje multisectorial de las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, permitiendo que, como país, se mantenga una tendencia a la baja en las cifras de embarazos en adolescentes, con una reducción de 9.69 % (3,505 casos) en el segundo trimestre del año 2025, en comparación con el mismo período del año 2024, en el cual ocurrieron 3,881 casos.

