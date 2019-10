Ninguna mujer fue escogida en el Comité Político del PLD

No entró ni una sola mujer al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la asamblea que se realizó ayer, a pesar de los reclamos que se realizaron para que en ese organismo exista una mayor presencia femenina.

Entre las mujeres que aspiraban pertenecer al CP se encontraban: Lucía Altagracia Guzmán, Maribel Acosta, María Cleofia Sánchez, Rosa María Kasse, estaban Iris Guaba, Lethi Vásquez, Luisa Fernández, Karen Ricardo, Angela Pozo, Lidia Margarita Pimentel y Gladys Sofía Azconia.

La decisión del CP de no optar por ningunas de las aspirantes generó varias críticas y el rechazo de distintas personalidades.

En tanto, Amarante Baret, miembro del CP, pidió mayor equilibrio de género en la entidad política.

De su lado, el senador por Monte Plata, Charlie Mariotti, quien aspiraba a formar parte del CP, deploró que no escogieran féminas. Dijo que su no elección no le sorprendía, “porque no era un enano de pensamiento”.

“Lo mío no sorprende,(saben que tengo cabeza propia y no soy un enano del pensamiento)la #misoginiapld si, pues en esta coyuntura por lo menos una mujer,con capacidad y méritos, debió subir.Mi cariño para ustedes”, publicó el senador en su cuenta de Twitter.

Lo mío no sorprende,(saben que tengo cabeza propia y no soy un enano del pensamiento)la #misoginiapld si,pués en esta coyuntura por lo menos una mujer,con capacidad y méritos, debió subir.Mi cariño para ustedes! — Charlie Mariotti Jr. (@cmariottijr) October 29, 2019

Además, la exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso su manifestó su inconformidad a través de un mensaje de Twitter. “El machismo está tan arraigado en la sociedad dominicana que el establishment político no se preocupa ni de disimularlo”.

En este orden, la viceministra de Energía y Minas, Susana Gautreau, manifestó que habían “muchas mujeres valiosas” que merecían un asiento en el CP.

“Tantas mujeres meritorias, con militancia, coherencia, lealtad, honorabilidad y prestigio! Expresó mi inconformidad hoy por mis compañeras peledeístas”, dice el post que colgó Gautreau en la red social.

A continuación un video con sus declaraciones:

Nuevos miembros del Comité Político

Los nuevos miembros del Comité Político que fueron escogido por el Comité Central son: Alejandro Montás, José Ramón Peralta, Francisco Domínguez Brito, Alexis Lantigua, Andrés Navarro, Robert De la Cruz, Danilo Díaz, Melanio Paredes.