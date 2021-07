Niño arrastrado por cañada en Los Peralejos buscaba chancleta

Tras tres días de búsqueda, las autoridades no han podido rescatar el cuerpo del niño de 10 años arrastrado por las aguas de la cañada La 30, ubicada en el sector Los Peralejos del kilómetro 13 de la autopista Duarte.

Según el relato de Rafael Méndez, pastor de una iglesia evangélica de la localidad, el pequeño Greimy Alexander Suriel salió el domingo por la tarde a bañarse en la lluvia, en un descuido su chancleta fue arrastrada por la corriente de aguas del contén hacia la cañada. La búsqueda de este calzado llevó al menor a acercarse al peligro.

«Él le pidió permiso a la madre y bajó a bañarse en la lluvia, entonces aquí cuando llueve la calle trae corrientes fuertes de agua y el estaba sentado frente a la casa y me dicen que se le fue una chancletica y él fue, inocentemente, a recuperar su chancleta. Cuando llegó a la cloaca que le entran cuatro aguas ahí había un remolino, cuando el quiso agarrar la chancleta entonces el remolino lo arrastró a la cloaca», narró.

En las labores de rescate participan el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la Defensa Civil, la Alcaldía del Distrito Nacional y hasta obreros del Ministerio de Obras Públicas.

“Como organismo lamentamos mucho esta situación. Esto enlútese la familia dominicana y enlútese el país. Pedimos a la población que no se descuide, estas lluvias van a continuar ocurriendo”, comentó a medios locales el general Juan Manuel Méndez.

Tres días no han sido suficientes para su hallazgo. El subdirector del COE, Edwin Olivares, indicó que por el tiempo de la desaparición ya no puede hablar de encontrar a una persona viva si no a un cadáver.

Las incalculables toneladas de basura han imposibilitado la búsqueda. Los organismos llevan tres días retirando desechos, utilizando maquinarias y hasta unidades caninas, todo con el fin de encontrar al menor.