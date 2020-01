Niño de 11 años mata maestra y luego se suicida en México

Un estudiante de 11 años en una escuela del norte de México el viernes mató a tiros a su maestra y se suicidó, informaron las autoridades. El gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que el agresor que cursaba sexto grado de primaria y su maestra murieron.

La investigación preliminar determinó que el estudiante llegó a su salón de clases, le dijo a un compañero, “Hoy es el día”, y pidió permiso para ir al baño, dijo Riquelme.

Su maestra fue a buscarlo cuando después de 15 minutos no había regresado. Salió del baño disparando dos armas de fuego. El tiroteo terminó cuando el chico se suicidó. Entre los heridos hay cinco estudiantes y un profesor de educación física, dijo Riquelme.

El gobernador agregó que el agresor vivía con sus abuelos y que su madre había muerto hacía algunos años. El niño no había presentado problemas de comportamiento en la escuela, agregó. Los investigadores consideran los informes de que el niño estaba influenciado por un videojuego en particular.

En las imágenes del lugar se observa a padres preocupados llegando al Colegio Cervantes para recoger a sus hijos la mañana del viernes. La escuela privada está en el centro de Torreón, frente a un gran parque.

Danya Mendizábal, cuya hija cursa cuarto grado de primera en el Colegio Cervantes, dijo que inicialmente se enteró por un chat de madres de estudiantes. Llamó a la escuela, pero nadie respondió y luego llamó a la maestra, quien le dijo que su hija estaba bien y que debería ir a recogerla.

Mendizábal dijo que su hija estaba en un salón de clases en otra parte del colegio y que no sabía qué había sucedido.