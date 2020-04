Niños España vuelven alegres a calles luego 43 días cerrados

En medio del entusiasmo, patinetes, triciclos y carritos de bebé volvieron ayer a las calles de los pueblos y ciudades españolas tras 43 días en los que la pandemia de coronavirus había enclaustrado a los niños en sus hogares para “desesperación” suya y de muchos de sus padres.

“No sé quién tenía más ganas de esto, si ellos o yo”, reconocieron muchos de los viandantes consultados por Efe que aprovecharon para pasear con sus hijos en la primera jornada de permiso concedida por el Gobierno desde que el pasado 14 de marzo decretara el estado de alarma, y con ello el confinamiento de la población.

Es el caso del pequeño Simón, de 2 años, quien según su madre, Carolina, aguardaba desde primera hora de la mañana el momento de salir, impaciente junto a la puerta de su casa con las zapatillas puestas y sin haberse quitado siquiera el pijama.

Bajo la atenta mira de sus padres, desde las 9 de la mañana se fueron llenando espacios públicos con risas, saltos y carreras, que podrán disfrutar durante una hora hasta las 9 de la noche. Ha sido la primera ocasión en 6 semanas en poder olvidarse de sus clases telemáticas y deberes en casa, para disfrutar el aire libre.

Con todo, el clima nublado o incluso lluvioso con el que amaneció en gran parte de España retuvo un poco las ansiadas primeras salidas, aunque poco a poco comenzó a recuperarse una estampa inédita en muchos días, siempre respetando las normas de distanciamiento social, para evitar los contactos.

“Ha sido duro, sí, sobre todo teletrabajar con ellos en casa y con tanta energía acumulada”, explicó Celia, que no sabía cómo reaccionaría la más pequeña de sus hijos, de solo 11 meses, a este contacto con una realidad casi nueva para ella. No ha sido la única maravillada. “Se han quedado boquiabiertos con las fuentes, como si no las hubiesen visto nunca. Me decían- ‘¡Mira, mamá, una flor!’”, relató otra consultada.