Niños haitianos con temor ir a escuela

  • EFE
Por los riesgos. Archivo

  Bogotá.- EFE

Tres de cada diez niños haitianos consideran que ir a la escuela es una actividad “de alto riesgo” para su seguridad, de acuerdo con un nuevo informe de la organización humanitaria estadounidense World Vision conocido por EFE. “La escuela, en lugar de ser un refugio, viene siendo un riesgo; 29.35 % de los niños con los que hemos hablado nos han dicho eso”, afirmó a EFE el director de programas de la organización en Haití, el doctor Lesly Michaud.

De acuerdo con el documento ‘Una generación viviendo con miedo’, que recogió el punto de vista de 840 personas, -de las cuales 271 son niñas y niños- las violaciones contra este grupo protegido aumentaron en un 490 % entre 2023 y 2024, con respecto al periodo pasado.

El control de las pandillas Para Michaud, la crisis que perjudica a la población haitiana, especialmente a la niñez, tiene que ver con el control que ejercen las pandillas en el país.

Digo