Niños huérfanos de padres muertos en discoteca Jet Set

La cantidad de niños que han quedado huérfanos por la muerte de sus padres en el desplome del techo del club nocturno Jet Set conmociona al más fuerte de los humanos, y en la lista están las tres niñas del capitán del Ejército, Randy Rodríguez, de 32 años, fallecido debajo de los escombros, en la madrugada del martes, 8 de abril, junto a su madre, una tía, una prima y un primo, que a la vez era su hermano de crianza.

Los cinco cuerpos fueron sepultados ayer, en una misma ceremonia, en medio de un indescriptible pesar, mientras que Alba Iris Montero Rojas, esposa de Randy, sobreviviente de la tragedia y también capitán académica del Ejército, lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. No sabe que su marido y los otros cuatro acompañantes a la fiesta del pasado lunes fueron sepultados y que sus hijas, de 10, 7 y 4 años, quedaron huérfanas del padre que cada mañana las llevaba al colegio.

Los demás muertos de una misma familia son: la madre de Randy, Sonia Rodríguez, de 53 años; su tía Licette; su prima Génesis de León Cepeda y su primo Aneudy Rodríguez, quienes también tenían niños. La estela de dolor consume al padre de Alba iris, Adriano Montero Montero (Papo), quien debajo de la mata de mangos del Ney Arias Lora espera que algún médico le dé la buena noticia de que su hija supera el peligro de los daños sufrido en sus riñones y que deje de necesitar transfusiones de sangre y diálisis. Alba Iris, de 30 años, no recuerda nada de lo sucedido en el Jet Set, dice su padre, y “las cuatro veces que ha preguntado por su esposo Rady y por los demás familiares”; su padre la calma diciéndole que “todos están bien y que ella es la que se encuentra en condiciones más delicadas”.

Seis familiares de ella integran la comitiva (tías y primas) en la explanada del hospital, en el municipio Santo Domingo Norte. Ayer, continuaban las oraciones por su pronta recuperación.

En el quíntuple sepelio en el cementerio Cristo Redentor se encontraba Carmen Maritza Rojas, madre de Alba Aris. Acompañó al padre de Randy, sumido en el dolor. Papo, como apodan al padre de Alba Iris, revienta sus ojos de lágrimas y desgarra su corazón. En el inexorable vacío, dijo: “Cuando la noticia me llegó en mi casa de La Vega, mi corazón de padre me decía que mi hija estaba viva. Ahora, ella me pregunta por su marido”.

Papo fue informado de la infausta noticia por su hijo Andrés. Llegó a Santo Domingo en la mañana del martes, en las primeras horas que era sacada de los escombros de la tragedia de la discoteca del Jet Set, entre los sectores El Portal y Honduras del Oeste, en el kilómetro 6 y medio de la avenida Independencia, Distrito Nacional.

“A las 5:00 de la tarde me dejaron verla. Estaba mal. Ella no sabe que el techo se cayó. Me pregunta qué fue lo que pasó. Se paró para ir al baño y dejó al grupo en la mesa. No sabe más nada”, narra.

Las niñas para las niñas

Con el apoyo de una psicóloga le comunicaron a las pequeñas de 10, 7, 4 años el deceso de su papá. “Yo no quería que le dijeran. No quería que les dieran ese golpe, pero la familia insistió que debían saber del funeral de Randy”, expresa Papo, al referirse a la ineludible mala noticia que recibieron sus nietas, huérfanas de padre.

El desconsuelo de Papo ahonda, porque en esta Semana Santa se cumplen dos años de la muerte de su hijo Randy Montero Rojas, a consecuencia de un accidente, dejó a dos hijos huérfanos, uno en el vientre de la madre.

Próximo este cuadro familia, en el Hospital Ney Arias Lora, estaba el personal de apoyo psicológico del Servicio Nacional de Salud (SNS), el cual porta la lista de los desaparecidos y donde era buscada la joven Nelsida Melo, de quien sus parientes solo saben que estuvo en la fiesta del Jet Set, que daba el merenguero Rubby Pérez, fallecido en la caída del techo y sepultado ayer.

Apoyo de ayuntamientos

Los ayuntamientos del Distrito Nacional, del municipio de Santo Domingo Este, de Haina y de San Cristóbal, crearon comisiones de empleados para ayudar a los familiares de las víctimas del Jet Set. Instalaron carpas en las que ofrecen servicios, facilidades de copias de documentos, reparto de café y de agua. La carpa de Santo Domingo Este fue llevada al Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras.