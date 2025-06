No circularán motos sin registro ni casco certificado

En República Dominicana no se venderá ni circulará una sola motocicleta, si no viene con el casco protector certificado incluido, y con el registro correspondiente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con lo que las autoridades buscan disminuir la siniestralidad vial y mayor seguridad ciudadana.

Así fue establecido en el Primer Foro Nacional para el Uso Responsable de la Motocicleta, un espacio de diálogo y consenso que marca el inicio de una nueva etapa en la movilidad dominicana, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y transformar el uso de la motocicleta en el país.

En el foro, organizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la mayoría de los exponentes coincidió en atribuir el desorden vial y siniestralidad en el tránsito, debido al incumplimiento de la ley. Abordaron necesidad de prevención y evitar siniestros y delitos.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, manifestó que la motocicletas juegan un papel determinante en materia de seguridad ciudadana, aparte de que aportan más del 70 % de los accidentes de tránsito.

Precisó que lo que más roban en el país son los celulares y motocicletas, pero cuando ocurren accidentes fatales, el 65 % corresponde a personas que transitan en estos aparatos.

Consideró necesario educar e involucrar a los ciudadanos en un plan de prevención y cumplimiento de la ley, para bajar las estadísticas de accidentes y muertes por esa causa.

Consideró que no se puede prolongar más el registro de las motocicletas, para que las autoridades puedan identificar mediante el uso de la tecnología la propiedad del vehículo.

Reveló que junto a la DGII trabajan una resolución, con miras a registrar las motocicletas, para que porten las placas más visibles para el sistema de videovigilancia, por lo que la clave es prevención, fiscalización, así como registro e inspección.

De su lado, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, mostró tres indicadores en los que señaló que más del 90 % de los vehículos que se roban en el país son motocicletas, mientras que más del 73 % de robos y atracos se producen utilizando estos aparatos como medio de transporte.

Pero, además, dijo que más de 72.3 % de las muertes por accidentes de tránsito involucran una motocicleta, por lo que esos vehículos juegan un rol determinante en la seguridad ciudadana.

La procuradora favorece la modificación de la Ley de Tránsito para aumentar las penas por muertes o lesiones por accidentes, cuando los involucrados hayan violado la normativa, como por ejemplo, exceso de velocidad, ingesta de alcohol y otros.

En tanto que, Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), activó la alarma cuando informó que en 2023 murieron 3,128 personas por accidentes de tránsito, siendo similar el número al cierre de 2024.

Lo más alarmante, indicó, es que más del 70 % involucra a motocicletas y que más del 50 % de los que llegan a los hospitales no utilizan casco protector, pero los que existen no están certificados, por tanto no evitan un trauma craneoencefálico severo.

“Un uso correcto del casco, debidamente certificado, reduce en más de un 60por ciento el trauma craneocefálico severo, por tanto, disminuye la posibilidad de muerte”, apuntó.

Luis Valdez, director de la DGII, informó que cuenta con el diseño de un proyecto que contempla dos chapas (placas) una delante y otra detrás, una tercera identificación (marbete) y una nueva matrícula, ya que la actual no contiene una serie de datos imprescindibles para la seguridad.

Explicó que, a partir de las nuevas importaciones de motocicletas, iniciarán con un nuevo modelo de placa más vistosa, con un código QR integrado e informaciones como las tienen los vehículos de cuatro ruedas.

En tanto, el director de la DGII, Luis Valdez, aseguró que al país no entrará una motocicleta que la DGII no pueda tener acceso a los datos de importación, en coordinación con la Dirección General de Aduanas.