No es a favor de Gonzalo… es en contra de Leonel

Seguramente este es el artículo de opinión menos político que haya escrito hasta la fecha. Para nadie es un secreto que soy miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); pero en los minutos que tarde en escribir esta opinión me quitaré el traje de político y simplemente seré un dominicano de 38 años de edad.

En lo personal, no tengo por qué decir nada bueno de Gonzalo, no tengo compromiso alguno con él; ni en lo personal, ni en lo político al día de hoy; sin embargo puedo expresar mi insatisfacción con Leonel Fernández por todo lo vivido en mi corta edad.

Mi insatisfacción con Leonel y su paso por el Estado, no es un capricho sino que forma parte de una profunda reflexión sobre acontecimientos ocurridos en el pasado reciente, que probablemente jóvenes que irán a votar no vivieron; otros no tan jóvenes olvidaron y otros tantos no quieren recordar. Comenzaré expresando mi inconformidad con Leonel haciendo un breve recuento sobre su paso por el Estado.

Leonel Fernández, llegó al poder con la ayuda del Dr. Joaquín Balaguer en una segunda vuelta electoral tras derrotar a José Francisco Peña Gómez; toda una generación puso sus esperanzas en este señor de cuarenta y pocos años, tras vivir varios gobiernos de Balaguer. Ciertamente el Estado tuvo una ola de modernización, con mucho énfasis en las agencias de recaudación. Se vivió bienestar económico mundial que tuvo sus repercusiones positivas en nuestro país.

¿Alguien recuerda el PEME? Pagar para no matar. Básicamente era una especie de programa estatal que pagaba botellas al tigueraje para mantenerlos tranquilos en lugar de reprimirlos con la fuerza pública. ¿Alguien recuerda por qué le llamaron comesolos? Los reformistas le pusieron ese mote porque tras el pacto patriótico, estos se quedaron oliendo donde guisan, y no era para menos, había mucha hambre en los huesos del PLD.

Hasta 1996 no habían administrado ni siquiera un colmado de Villa Juana… entonces por qué criticar a Gonzalo por no haber tenido la oportunidad de ser tres veces presidente de la República. En el año 2000, los “comesolos” pierden el poder y lo retoman en el 2004 gracias a la peor crisis económica que ha vivido la República Dominicana en los últimos veinte años y fue en el gobierno de Hipólito Mejía (PAPA).

El PLD retorna al poder con Leonel Fernández a la cabeza, ciertamente la economía se recuperó y en el 2008 Fernández se reelige ¿usando los recursos del Estado? No sé, habría que preguntarles a todos los funcionarios de su gobierno que coordinaban la campaña para su reelección.

Mi encono con Leonel, es que después de doce años en el ejercicio del poder no haya resuelto tan sólo un problema nacional en nuestro país, y cuando ahora veo que quiere volver a ser presidente, me pregunto… ¿y es que no ha sido suficiente el daño a la República Dominicana? Pero me quedo estupefacto cuando a sus seguidores los escucho hablar de corrupción …

Si en los gobiernos de Leonel Fernández presenciamos todos los dominicanos, lo siguiente : Contrato Barrick Gold – Estado Dominicano (97-3) el abuso más grande que se ha podido cometer contra las arcas de nuestro país ; Los Tucano ; SunLand; los parqueos de la UASD; Concesión de todos los peajes , aeropuertos y puertos del país , a Leonel sólo le faltó entrar a mi casa decirme que le regale mi carro a empresarios privados ; nos hablan hoy de que hay déficit de generación y que hay desabastecimiento de fuel oíl ; lo que me apena es que todavía hayan plantas de generación eléctrica a base de fuel oíl … ¿Quién es el culpable de que todavía estemos hablando de fuel oíl en este país? Respuesta: Leonel Fernández. Es que ni siquiera hizo algo a favor de la contaminación de nuestros ríos, esa planta depuradora que se pondrá en funcionamiento este año, debió construirse hace mucho tiempo.

Yo no puedo decir que los gobiernos de Leonel hayan tenido un saldo positivo para nuestro país. El Metro, su obra maestra, el buque insignia; todavía el pueblo no sabe cuánto costó, es el secreto mejor guardado. Mi preocupación sigue en aumento cuando veo que aún lo acompañan: Félix Bautista, Víctor Díaz, Franklin Almeyda (el hombre de las Harleys), Bautista Rojas (Bauta) y muchos más…. ¡Dios mío!

Entonces, ¿Qué interés podría tener un dominicano que ama su país en votar nuevamente por Leonel? Mientras hay países como El Salvador que hoy son la envidia de Latinoamérica con un Presidente Millenial que está dando cátedras de buen gobierno y hasta ahora es el Presidente más popular del mundo. A eso es que yo aspiro, a cerrar las puertas de golpe y porrazo a la vieja política de la que forma parte Leonel Fernández, alguien con casi cincuenta años en política, treinta de ellos en primera línea y en campaña continua, NO nos puede ofrecer el futuro que merecemos los dominicanos.

Vuelvo y repito, para ser reiterativo en esto; NO tengo el mayor interés al día de hoy en que sea Gonzalo quien dirija los destinos de este país; lo que sí tengo más que claro es que no debe ser Leonel Fernández por todo lo antes dicho.

Las primarias abiertas del PLD en las que puede votar cualquier dominicano con cédula, es una oportunidad de oro para comenzar el cierre definitivo de la política del siglo pasado y espero que el pueblo que apuesta a un futuro mejor aproveche esta oportunidad y despache a Leonel para su casa sin más. Esto no significa que usted en las elecciones generales de mayo vote por Gonzalo, lo puede hacer por quien entienda, hay muchas opciones, incluyendo el voto en blanco, o simplemente la abstención; ahora bien el pueblo debe aprovechar esta oportunidad para despedirse de Leonel Fernández, la vieja política, y todo el mal que hizo desde el Estado.

“El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres” Platón.