No es momento de encuestas, ahora es momento de trabajo dice Eduardo Sanz Lovatón

  • Goidy Reyes
Ante la publicación de varias encuestas y en donde miden figuras presidenciables del Partido Revolucionario Moderno, el dirigente político y fundador del PRM Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón dijo que no es momento de encuestas y que ahora es momento de trabajo por lo que enfatizó que sus energías y concentración están en ayudar al presidente Luis Abinader seguir empujando la economía y el desarrollo de la República Dominicana.

Sanz Lovatón quien es un exitoso funcionario público y que goza de una buena imagen ante la opinión pública, dijo que no hay 28 sin que Luis Abinader, corone su gestión como un presidente histórico de la República Dominicana.

“Que una encuesta a dos años y medio de un torneo electoral, eso es como ponerse un vestido de boda 3 años antes de la boda, va llegar la novia despeinada, cansada, apretada que no va a servir para nada”, dijo Yayo a Roberto Cavada durante una entrevista en la emisión estelar de Telenoticias.

Eduardo Sanz Lovatón indicó además que las encuestas ahora es como tu ponerte un uniforme de pelota para un juego que es en 6 meses y que con los clavos y los pantaloncitos apretados no va a poder hacer más nada, por lo que enfatizó que no es momento de sondeos sino de trabajo.

El director de la Dirección General de Aduanas Eduardo Sanz Lovatón quien ha sido recocido a nivel internacional por el gran trabajo que realiza a través de la DGA, cuenta con una amplia trayectoria política y es uno de los políticos que reúne las cualidades necesarias para dirigir un país.

No es momento de encuestas, ahora es momento de trabajo dice Eduardo Sanz Lovatón
