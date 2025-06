El representante nacional del UNFPA en República Dominicana, Mario Serrano Marte, se refirió este miércoles al reciente “Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2025”, titulado La verdadera crisis de fecundidad: alcanzar la libertad reproductiva en un mundo de cambios, dado a conocer ayer por ese organismo.

Serrano explicó que el problema no radica en que las personas no quieran tener hijos, sino en las barreras reales y estructurales que enfrentan para poder formar la familia a la que aspiran.

«No es problema de no desear y no está en las mujeres, primero son las barreras sociales reales y concretas que existen. De políticas gubernamentales y de normas sociales que no posibilitan que las mujeres que también desean tener sus hijos, se ven imposibilitadas o forzadas por normas sociales que le sobrecargan», manifestó.

Entre los obstáculos fundamentales que dificultan la fecundidad, el exsacerdote señala la falta de recursos económicos y el limitado acceso a servicios de salud de calidad.

«(Las persona consultadas tienen) barreras a nivel económico, de tener un trabajo digno, un salario decente, el acceso a la vivienda, acceso a los servicios de salud adecuados y las posibilidades de entender un mundo con un futuro para sus descendientes. La mayoría quisiera tener más hijos de los que le es posible», comenentó.

Otro tema clave, según indicó el representante nacional del UNFPA en RD, es los roles desiguales. «Pensarse como mujer en nuestra sociedad y la carga que eso representa y que siempre se le achaca el cuidado a la mujer, eso limita profundamente», pronunció Mario Serrano Marte.

Continuó: «Aquí en el país, yo quisiera agregar el tema de que la mujer no se sienta amenazada en un proceso de parto. Con los índices elevados que tenemos nosotros, los servicios maternos también son un gran desafío en que la mortalidad materna sea también una inversión necesaria para que los cuidados y la atención materna en los hospitales también sean de alta calidad».

Además, enfatizó que el referido informe «insiste en el desarrollo de esa libertad».

Las declaraciones de Serrano Marte fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo “El Día”, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.