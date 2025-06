No es un “Ministerio del Hombre”; lo urgente es educar 

La diputada Altagracia de los Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha propuesto la creación del Ministerio del Hombre. Y no, no es una exageración ni una parodia política. La propuesta contempla una institución con rango ministerial, con oficinas provinciales, autonomía funcional, viceministerios y la conducción de un profesional en salud mental.

En principio, nadie podría estar en contra de la salud mental o de la prevención de la violencia. Pero la pregunta de fondo es: ¿por qué crear toda una estructura ministerial para un grupo históricamente privilegiado, mientras las iniciativas para educar en equidad o proteger a quienes sí están en mayor riesgo son ignoradas, minimizadas o incluso desechadas?

Y mientras tanto, las cifras siguen hablando por sí solas:

-En RD, una mujer es asesinada cada 48 horas por razones de género. De acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en el 2024 los días: domingo, sábado y lunes en horario de 6:00 p.m. a 5:59 a.m, fueron los de mayor incidencia de este tipo de casos en el 2024, por si las dudas.

-Más del 70% de las mujeres ha sufrido violencia física, emocional o sexual (ENDESA 2019).

-La pobreza tiene rostro de mujer. Representaron el 55.8 % de las personas en situación de pobreza extrema en el país, según el Informe Nacional sobre la Situación de las Mujeres en la República Dominicana, elaborado por la CEPAL, (2024).

-La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste, y la representación femenina en cargos de poder es mínima, aunque el 21 % de las mujeres ocupadas son graduadas universitarias, frente al 9 % de los hombres, ellas enfrentan mayores tasas de desempleo y subempleo.

-Aunque hemos avanzado (gracias a las iniciativas enfocadas a la educación y prevención), el índice de embarazo adolescente sigue entre los más altos de América Latina.

-Jefas de hogar. El 53% de los hogares en RD está liderado por mujeres, la mayoría solteras, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

-Mortalidad materna. En República Dominicana, por cada 100,000 nacidos vivos mueren 77 mujeres al dar vida (casi el doble del promedio regional). El 80% de estas muertes son prevenibles. Fuente: Observatorio del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) a partir de cifras oficiales.

Sin ánimo alguno de atacar o restar importancia a los desafíos que enfrentan culturalmente los hombres en una sociedad machista, reconozco que sí, es cierto que los hombres también necesitan atención emocional. Y sí, hay muchos que enfrentan presiones sociales enormes que los alejan del autocuidado, de la expresión emocional o de vínculos sanos.

El machismo también daña a los hombres: les enseña que llorar es debilidad, que la violencia es una forma válida de resolver conflictos, que proveer es su única función, que pedir ayuda los hace menos hombres. Esta realidad debe ser atendida con urgencia. Pero eso no justifica crear un ministerio separado, especialmente si eso significa desviar recursos y atención de los esfuerzos por educar en equidad y proteger a quienes más lo necesitan.

No obstante, la solución no es más burocracia, sino más justicia. Si de verdad se quiere prevenir la violencia de género, incluidos los feminicidios se necesita una apuesta profunda y sostenida por la educación con enfoque de género, por el fortalecimiento del sistema de justicia, y por políticas públicas que no teman incomodar a quienes desean perpetuar privilegios.

En este contexto, la creación de un “Ministerio del Hombre” suena más a distracción y desconocimiento que a solución. Porque atender la salud emocional masculina es urgente, pero no debe hacerse a costa del retroceso en la lucha por la equidad.

Crear un “Ministerio del Hombre” en este contexto es como ponerle aire acondicionado a un edificio en llamas: luce bien, pero no apaga el fuego.

Esta iniciativa legislativa es imposible de ignorar cuando, en la misma semana, la senadora Aracelis Villanueva retiró un proyecto de ley que buscaba incluir la asignatura de igualdad y equidad de género en las escuelas.

Se trata de una pieza de siete artículos y dos páginas, que proponía fomentar el respeto mutuo; la equidad y la prevención de la violencia desde el aula. Algo que, en cualquier país mínimamente serio, sería una política pública de sentido común.

Villanueva explicó que “consultó con sectores sociales y religiosos” que le pidieron evaluar el proyecto porque el término igualdad de género “ha sido tergiversado”. Como consecuencia, el Senado, siempre atento a lo que piensan los púlpitos, votó casi por unanimidad a favor del retiro.

Es decir que enseñar a niños y niñas que tienen los mismos derechos y prevenir la violencia de género desde la educación es polémico y controversial.

A usted senadora, le escribo desde el respeto, pero también desde la esperanza. Sé que las presiones de los sectores conservadores son reales. Sé que vivimos en una cultura profundamente machista donde atreverse a hablar de igualdad aún incomoda, pero usted no está sola. Hay muchas voces: jóvenes, madres, educadoras, líderes comunitarias, mujeres y hombres conscientes, que creen en una educación basada en el respeto y la equidad.

Usted honorable tiene en sus manos una oportunidad histórica. Como primera senadora de mi natal San Pedro de Macorís en más de cien años de historia de la Sultana del Este, sabe mejor que nadie lo difícil que es abrirse paso siendo mujer en la política. Por eso le pido que no abandone este proyecto. Revíselo, sí. Escuche, debata, fortalezca su redacción si es necesario, pero no lo archive.

Hay generaciones que le agradecerán el coraje de haber impulsado esta conversación. Y aunque ahora parezca cuesta arriba, hay avances que solo se logran cuando alguien decide incomodar al sistema.

Ojalá sea usted esa voz valiente que necesitan las niñas y mujeres en República Dominicana.