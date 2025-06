«No estamos mejorando»: Alex Cora, condena a las Medias Rojas de Boston

El manager de los Boston Red Sox, Alex Cora, había estado declarando recientemente que no creía que su equipo estuviera lejos de tener un buen beisbol tras una mala racha de partidos.

Esos días de optimismo parecen estar desapareciendo tras el último revés de Boston.

Los Red Sox (29-34) perdieron su juego 17 de la temporada por una carrera, el martes, esta vez cayendo por 4-3 ante Los Angeles Angels en 10 entradas llenas de oportunidades desperdiciadas, mala ejecución defensiva y otra noche inconsistente del bullpen. Fue la octava derrota de Boston en 10 juegos. Los Medias Rojas ahora tienen un récord de 9-10-1 en series, incluyendo 4-5-1 en Fenway Park.

Puede leer: Finales de NBA 2025: ¿Cómo el Thunder construyó su talentoso roster?

«Seguimos cometiendo los mismos errores. No estamos mejorando», dijo Cora después del juego. «En algún momento, supongo que la culpa recaerá sobre mí. Soy el manager. Tengo que seguir presionándolos para que mejoren. No están mejorando. No lo están. Seguimos cometiendo los mismos errores. Seré honesto y muy franco al respecto».

La derrota del martes llegó una noche después de que Boston también perdiera por una carrera ante unos Angels que habían perdido siete de ocho juegos y tres series consecutivas.

Pero el juego comenzó con cierta promesa.

El abridor Brayan Bello lanzó la primera entrada sin permitir carreras, rompiendo una racha de cuatro juegos con lanzadores de Boston permitiendo al menos una carrera en la primera entrada.

Pero los Angels (28-32) tomaron una ventaja de 3-0 en la tercera entrada gracias a un sencillo productor de Zach Neto y un sencillo de dos carreras de Nolan Schanuel.

Boston recuperó una carrera durante su mitad de la entrada, pero no logró acortar la diferencia a pesar de tener corredores en segunda y tercera base sin outs.

Los Red Sox superaron a los Angels en hits por segundo juego consecutivo, pero también cometieron tres errores de fildeo.