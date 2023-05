No estamos solos

La soledad no es buena. Esta nos entristece y nos quita el gozo, trayendo amargura y desolación,

todo por tener una vida separada de Dios; porque el que tiene una relación con Él está satisfecho

y nunca se siente solo. No es por las personas que están a nuestro lado que dejaremos de

sentirnos solos; es cuando hagamos a Cristo el centro de nuestra vida, lo cual no hemos hecho

por darle más importancia al estar acompañados que a tenerlo a Él.



Con Él podemos hablar largas horas y nunca nos dirá “Ya es suficiente”. Puede acompañarnos a

cualquier lugar y nunca nos dirá “Estoy cansado”. Al contrario, siempre querrá estar con

nosotros y no dejarnos solos.



Por tanto, no debemos seguir sintiéndonos así, porque estamos tan acompañados que aun

durmiendo no se separa de nuestro lado, brindándonos la compañía que tanto hemos buscado.

