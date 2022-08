«No fue para chapearlo»: Joven que bailó con un señor en colmado narra su versión

Una joven de 21 años que se viralizó en las redes sociales cuando se vio en un video con el que la señalaban de quitarle la pensión a un señor de avanzada edad, narró su versión de los hechos y aseguró que varias páginas y algunos medios de prensa la difamaron.

Nicole Encarnación Martínez es el nombre de la joven que bailó con un hombre en un colmado. El material gráfico fue compartido en diferentes redes sociales e inclusive algunos medios se hicieron eco de los señalamientos.

«No trabajo en el colmado, como dicen. Primera vez que voy a ese sector donde estaba porque fui a jugar voleibol. Vine a desmentir las cosas que dicen sobre mí; que supuestamente soy camarera, que no lo soy», contó Encarnación Martínez durante una entrevista para el canal de YouTube de Vladimir Jáquez.

La joven dijo además que no conoce al señor y, «por la chercha», fue al colmado y bailó con él. «Fue de relajo, no fue intencional ni de chapearlo, como dicen. Fue un baile sano», contó la joven.

Añadió que no conoce a la persona que hizo el video, que luego distribuyó en las redes sociales. La dama, entre lágrimas, aseguró que sólo bailó una bachata cinco minutos y por las publicaciones sintió que la difamaron.

Por el hecho, la joven, que vive en el kilómetro 13 de la autopista Sánchez, dice que pasó un proceso en el que casi se deprime. «Yo nunca esperé que este país iba a difamar así a una persona. Gente que no me conocen, diciendo que yo soy así. Páginas que no me conocen. Como si fuera que hubieran tenido relaciones conmigo», narró Encarnación Martínez.

Aseguró que luchó para que el video fuera borrado de algunas páginas en las redes sociales. Hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar lo que se publica.

«Por favor, no todas las cosas se suben a las redes», concluyó.

Aquí la entrevista completa: