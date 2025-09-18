En agosto de 2025, al presentar el presupuesto complementario, el ministro de Hacienda y otros voceros aseguraron que no habría nueva deuda. Explicaron que el financiamiento saldría de préstamos ya contratados en años anteriores y no ejecutados, además de recursos depositados en el Banco Central y el Banreservas que estaban sin usar. “No habrá nuevos empréstitos”.

En este mes de septiembre de 2025, el Senado acaba de aprobar de urgencia RD$10,627 millones adicionales en préstamos. Esto demuestra que el Gobierno tuvo que aumentar el tope de endeudamiento porque lo autorizado en el presupuesto inicial no alcanzaba para cubrir el déficit ni los compromisos de inversión.

Puede leer: Médicos del poder ¿ética o beneficio?

El discurso oficial buscaba transmitir confianza, presentando el ajuste como una simple reprogramación de fondos. Pero la realidad fiscal fue otra: el déficit a junio, de RD$242,870 millones (3% del PIB), obligó a buscar más financiamiento.

La deuda pública sigue creciendo más allá de lo prometido. Esto golpea la credibilidad, porque se aseguró que no habría más deuda y poco después se pidió al Congreso autorización para nuevos préstamos.