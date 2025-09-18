No habrá nuevos empréstitos

  • Daniel Toribio
No habrá nuevos empréstitos

Economista Daniel Toribio

En agosto de 2025, al presentar el presupuesto complementario, el ministro de Hacienda y otros voceros aseguraron que no habría nueva deuda. Explicaron que el financiamiento saldría de préstamos ya contratados en años anteriores y no ejecutados, además de recursos depositados en el Banco Central y el Banreservas que estaban sin usar. “No habrá nuevos empréstitos”.

En este mes de septiembre de 2025, el Senado acaba de aprobar de urgencia RD$10,627 millones adicionales en préstamos. Esto demuestra que el Gobierno tuvo que aumentar el tope de endeudamiento porque lo autorizado en el presupuesto inicial no alcanzaba para cubrir el déficit ni los compromisos de inversión.

Puede leer: Médicos del poder ¿ética o beneficio?

El discurso oficial buscaba transmitir confianza, presentando el ajuste como una simple reprogramación de fondos. Pero la realidad fiscal fue otra: el déficit a junio, de RD$242,870 millones (3% del PIB), obligó a buscar más financiamiento.

La deuda pública sigue creciendo más allá de lo prometido. Esto golpea la credibilidad, porque se aseguró que no habría más deuda y poco después se pidió al Congreso autorización para nuevos préstamos.

Daniel Toribio

Daniel Toribio

Publicaciones Relacionadas

Cuando el trilema se convierte en dilema: tema cambiario
Cuando el trilema se convierte en dilema: tema cambiario
18 septiembre, 2025
No habrá nuevos empréstitos
No habrá nuevos empréstitos
18 septiembre, 2025
Clausura diplomado formación económica
Clausura diplomado formación económica
18 septiembre, 2025
¿Cómo aprovechar mejor el nuevo ciclo monetario?
¿Cómo aprovechar mejor el nuevo ciclo monetario?
18 septiembre, 2025
Abogado critica la entrega de 6,000 millones a SeNaSa sin autorización del Congreso
Abogado critica la entrega de 6,000 millones a SeNaSa sin autorización del Congreso
15 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Colegio Dominicano de Periodistas: vergüenza propia

Colegio Dominicano de Periodistas: vergüenza propia

Edición impresa, martes 16 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 16 de septiembre de 2025

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

¿Por qué tanto odio e insania?

¿Por qué tanto odio e insania?

Los máximos goleadores de la historia de la Champions League

Los máximos goleadores de la historia de la Champions League

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo