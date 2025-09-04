¿No hay agua en casa? Descubre consejos prácticos para ahorrar cada gota

¿No hay agua en casa? Descubre consejos prácticos para ahorrar cada gota

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó este miércoles que la falta de lluvias que atraviesa el país ha reducido significativamente los niveles de agua en nuestras fuentes de abastecimiento.

Ante esta situación, te compartimos algunos consejos prácticos para ahorrar este preciado líquido.

Menos tiempo en la ducha




Según datos de loundwater.org, una ducha de 5 minutos puede ahorrarle hasta 1 000 galones de agua al mes. Además un cabezal apropiado reduce el gasto y -por supuesto- cerrar la llave mientras se enjabona o afeita.

Un vaso para el cepillado



Una de las formas más comunes de desperdiciar agua es durante al cepillado, al dejar la llave abierta mientras aseamos nuestros dientes. Utilizar un recipiente con agua en lugar de la llave es una solución.

Las descargas del inodoro



Instale inodoros de bajo consumo en casa o reduzca su gasto introduciendo una botella llena de agua en el depósito. De esta manera, cada vez que los descargue estará empleando menos agua, porque habrá menos espacio disponible.

Las averías



Una llave que gotea puede implicar una pérdida de más de treinta litros por día.

No descongele los alimentos con agua



 Es una práctica muy común que requiere de mucha agua; sin duda podemos evitarlo sacando los alimentos con mayor anticipación.

No use mangueras para lavar el carro



En vez de ello utilice una cubeta. Con la manguera el consumo es de 500 litros por cada 25 minutos.

Riegue las plantas de noche



 Durante esas horas la evaporación del agua es mucho menor.

Cuidado a la hora de lavar



En cada lavado invertimos aproximadamente unos 100 litros de agua, úselos sabiamente.

Más sobre la sequía afecta el país

La CAASD dio a conocer que la presa de Duey, donde el nivel normal es de 120 cm, hoy solo contamos con 50 cm, lo que impacta directamente en la captación del recurso.

La entidad dijo que sigue trabajando de la mano con la gente, con transparencia y compromiso, creando conciencia sobre el uso responsable del agua.

Lee más: A propósito de la sequía, recomendaciones para ahorrar agua

