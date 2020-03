“No hay justicia en la República Dominicana, porque los jueces se venden”, dice Ramfis Trujillo tras decisión del TSE

“Aquí no hay justicia en la República Dominicana, porque los jueces se venden. Los jueces imponen criterios que les mandan a imponer. Aquí nosotros vemos otro atropello más, pero seguiremos adelante porque esto no termina aquí.

El bandidaje de la justicia dominicana se tiene que terminar”, manifestó Ramfis Domínguez Trujillo, el candidato presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), al dirigirse a los seguidores que lo esperaban en la explanada del TSE para mostrarle su apoyo, luego de que mediante la sentencia TSE-352-2020, los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), encabezado por Román Jáquez, ratificaran el rechazo a su candidatura presidencial.

Los abogados Rafael Helena y Salvador Potentini manifestaron que al accionante (Ramfis) se le había violado su derecho fundamental a la igualdad, dado que la JCE electoral se había extralimitado de sus funciones, al exigirle al accionante (Ramfis) que cumpliera con lo estipulado en el artículo 20 de la Constitución, cuando a los demás candidatos no se les exigía dicho requisito. No obstante, de acuerdo con la sentencia del TSE, votada a unanimidad, los jueces consideraron que no se le habían lesionado sus derechos fundamentales.

En este sentido, los representantes legales de Ramfis también se quejaron de que les fuera negado el plazo de 24 horas para depositar un escrito ampliatorio de sus alegatos, mientras que previamente sí les fue otorgado el plazo de 2 días solicitado por los abogados de la Fundación Los Hijos de la Resistencia, para regularizar su intervención voluntaria en el proceso pese a la condición de expedita que exige un recurso de amparo.

Domínguez Trujillo, quien interpuso una acción de amparo de extrema urgencia, que buscaba su aprobación, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) la negó, mediante resolución 18-20, mientras se daba a conocer dicha decisión, y antes de que Jáquez terminara de leer la parte dispositiva de la sentencia, junto a sus simpatizantes, se levantaron de sus asientos y como muestra de rechazo a la misma, abandonaron la sala.

Cuestionando la legitimidad de los jueces de esa instancia, Ramfis afirmó que: “Esto ha sido una persecución por mi apellido, a Ramón Jáquez se le vio el refajo desde el primer momento, mostrando una actitud enteramente prejuciada, actuando de manera intolerante con los abogados nuestros y excesivamente complaciente con los que pretendían adversarnos”.

“Es una pena y vergüenza ver que vivimos en un país sin justicia, con jueces parcializados imponiendo criterios impuestos por el oficialismo y sectores de la oposición. Pronto se les va a acabar el juego y vamos a demostrar lo que es una vivir en una verdadera democracia; los corruptos pagarán por sus crímenes sin importar si son jueces vendiendo su dictámenes o funcionarios con sus delitos de cuello blanco,” puntualizó el candidato.