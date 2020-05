“No hay manera que bases de Fuerzas del Pueblo apoyen a Gonzalo Castillo, aunque Leonel Fernández lo decidiera”

El presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, afirmó este lunes que no es posible lograr que la base de la Fuerza del Pueblo, apoye al Partido de la Liberación Dominicana, pues consideró que es poco el tiempo para dejar de lado esa actitud de confrontación y todo ese agravio que se ha mantenido entre ambas partes hasta el momento.

“Es que la base no va a apoyar a Gonzalo ni que lo diga Leonel, pues hay que entender que el voto de la base no se maneja de manera autómata de la noche a la mañana”, indicó Peña Guaba mientras era entrevistado vía telefónica en el programa de televisivo “Tu Mañana”, transmitido diariamente de 6 a 11 a.m., a través de Cachicha.com, en Facebook, Instagram, Twitter y la emisora 91.7 FM. La Rocka.

De igual modo, explicó que se necesita un espacio de tiempo para construir, reconstruir y retallar las heridas de ese antagonismo, que se ha creado entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana.

En otro términos el político aseguró que los programas que está ejecutando el gobierno de lo único que pueden quejarse los partidos políticos, es la forma unilateral en que se han escogido a los beneficiarios de los mismos, sobretodo porque que estamos en medio de la campaña.

“Es una de las cosas que vemos bien pero sabemos que es parte del interés del gobierno mantener su política del persuasión del voto de los más vulnerares, pero entendemos que realmente estamos en medio de una pandemia, es una situación difícil y hay que ir en auxilio de la gente”, dijo.

Con relación disposiciones para reabrir la economía del país, el dirigente político consideró, que este proceso de escalada que está haciendo el gobierno es correcto, porque hay que restaurar definitivamente la economía aunque sea lentamente.

Aseguró además que la información que conoce acerca del manejo del Covid-19 en el país, indica que la gente está valorando como positivas las medidas del gobierno con un 71% de aprobación y lo que más cuestiona la clase política es el tema de las pruebas, pues estas debieron masificarse sobre todo para identificar con mayor rapidez los infectados.

“Danilo Medina es un artesano un carpintero de la política, nadie conoce más que él de eso, ¡claro que está en campaña! y ha logrado mejorado los números de Gonzalo, lo que pasa es que por más que los mejore, no tendrá ninguna oportunidad de ganar las elecciones”, manifestó el dirigente político.

Indicó también que lo cierto es que el gobierno, está en franca violación de la ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19 y la ley de Partidos 33-18, pues son de obligatorio cumplimiento, son leyes orgánicas que versan básicamente del derecho de elegir y ser elegido, por lo que el gobierno debió crear una comisión con los partidos políticos que están en campaña y conjuntamente con ellos hacer un filtro, para saber cuál es la lista de los beneficiarios de estos programas sociales y asistenciales que están haciendo con el dinero público.

En otro sentido, el político consideró que Danilo Medina, no está en actitud de aceptar la vuelta del Leonel Fernández en un acuerdo con el PLD, por varias razones y una de ellas es porque el presidente considera que la vuelta de Leonel al Palacio le quita el partido, el apoyo de los dirigentes, el apoyo de los congresistas, del sector municipal, le quita el liderazgo, entiende que con el regreso de Leonel lo pierde todo.”Cosa que en parte pudiera ser verdad”.