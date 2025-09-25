No hay pruebas acetaminofén cause el autismo



No hay evidencias científicas robustas de que el uso de acetaminofén, durante el embarazo, tenga una relación con el desarrollo de autismo en menores de edad.

Así lo plantea la neuróloga pediatra, doctora Evelyn Lora, quien precisó que estudios realizados han demostrado que no hay una asociación entre el uso de ese medicamento y el trastorno del neurodesarrollo, como es el caso del autismo.

Indicó que tampoco se desarrolla con el déficit de atención con hiperatividad y la discapacidad intelectual. “En esos estudios se han visto casos restropectivos, es decir, se hizo la evaluación y se preguntó a la madre sobre el uso de acetaminofén y lo que si predominaron fueron factores genéticos”, analiza.

Asimismo, precisó que se han realizados metaanalisis y revisiones sistémicas, las cuales han mostrado la inconsistencia de la relación entre el uso del fármaco y el riesgo de desarrollar autismo.

“Todavía las entidades regulatorias de salud y organizaciones científicas tienen una postura cautelosa al respecto, pues reconocen que algunos estudios sugieren una relación entre consumo de acetaminofén y desarrollo de autismo, pero la evidencia no es concluyente”, dijo.

Se hace hincapié en que la fiebre y el dolor durante el embarazo, también pueden resultar perjudiciales a la salud del bebe y de la madre. Dijo que la recomendación es que se use el Tylenol, cuando sea necesario, con la dosis y tiempo adecuado.

“Es importante saber que otras asociaciones con el autismo son la prematuridad, hijos de madres diabéticas y de madres obesas. También si ha habido una complicación o que la criatura no haya recibido suficiente oxígeno al nacer”, explicó.

La facultativa indica que el autismo se asocia con embarazos después de 40 anos de edad y causas genéticas. Hay una alta heredabilidad, indica.

La ciencia

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos indica que la información que circula sobre uso de acetaminofén y desarrollo de autismo no tiene respaldo científico.

Se han realizado en países como Suecia, donde se estudió a más de 2.5 millones de niños´, se vigiló a hermanos y no encontraron información significativa entre el fármaco y autismo. También se ha hablado de evidencias científicas inconsistentes, dice la Organización Mundial de la Salud.

“Se debe usar el fármaco durante el embarazo, siempre que sea necesario”, insiste la profesional de la salud. Algunos padres tienen dudas sobre las vacunas y el trastorno, pues la ciencia no le ha dado una respuesta. En República Dominicana, activistas como el periodista Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa del Diálogo por el Autismo, están dedicados a hacer consultas de las guías internacionales y los últimos estudios publicados.

“Los estudios disponibles son pequeños, de corta duración y con resultados heterogéneos, por lo que aún no es posible afirmar que el ácido folínico sea un tratamiento eficaz o generalizable para todos los casos del Trastorno del Espectro Autista”, comenta el activista.

El presidente Donald Trump ha alarmado esta semana a padres. Hace solo unas horas que la OMS aseguró que no hay evidencias sobre declaración de Trump.