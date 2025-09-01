No hay verdades alternativas para la historia

Abundan políticos y medios que intentan imponer una narrativa distinta a la realidad histórica pretendiendo ignorar hechos objetivos. ¿Quién liberó de los nazis a Europa del Este? Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania fueron liberados por las tropas de la URSS. Hay que incluir Alemania; ¿Quién no ha visto la emblemática foto del soldado de la URSS izando su bandera en la sede del gobierno alemán?. Es fácil consultar y comprobar.

Igualmente pasan por alto la realidad de la guerra en Asia y el dramático papel que jugó China. En 1931 Japón atacó y ocupó parte de China y en 1937 inició la invasión a gran escala ocupando las principales ciudades y gran parte del territorio chino; fue dos años antes de la ocupación hitleriana de Polonia y el comienzo de la guerra en Europa (China llevaba ocho años combatiendo contra uno de los ejes fascistas). También cuatro años y medio antes del ataque japonés a Pearl Harbor que motivó la entrada de EE. UU. a la guerra (China llevaba 10 años enfrentando a los japoneses).

Por décadas se ha estado ignorando o minimizando el aporte crucial de China al resultado final de la Segunda Guerra Mundial, aunque estadounidenses e ingleses se le aliaron por conveniencia estratégica. Al comenzar oficialmente la guerra en el Pacífico tras el ataque a Pearl Harbor el imperio japonés concentraba 35 de sus 51 divisiones en China (según la Oficina de Historia del Ministerio de Defensa de Tokio), sus bajas en China llegaron a 1,33 millones. Tal desastre lo obligó a desistir de su acuerdo con Alemania para atacar la URSS por el norte. La resistencia china fue un amortiguador estratégico para el avance alemán en Europa. China perdió 3,22 millones de combatientes y se estima podrían haber muerto hasta 17 millones de civiles.

Puede leer: China refuerza su apertura económica global

China fue el primer país en sufrir una agresión y el único que combatió por 14 años (1931-1945).

Japón fue un verdugo para el Pacífico: invadió China, Filipinas, Malasia, Indonesia, Singapur, Papúa Nueva Guinea y Birmania. Desde 1910 había convertido a Corea en una colonia. Extrañamente Tokio no quiere que los países acudan a Beijing a celebrar los 80 años del fin de la guerra en el Pacífico y su derrota en China.

El 3 de septiembre con un impresionante desfile militar, rodeada de amigos, China festejará y recordará.