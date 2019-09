No importa el delfín que lleve el otro equipo Leonel Fernández ganará primarias con 80%: Radhamés Jiménez

El coordinador general del proyecto presidencial Leonel 2020 aseguró que, sin importar el delfín que lleve el danilismo, el presidente del PLD ganará las primarias del seis de octubre con más del 80 por ciento de los votos emitidos en ese certamen.

Radhamés Jiménez Peña dijo que independientemente de si el precandidato de la otra corriente es Gonzalo Castillo, el doctor Leonel Fernández ganará de manera cómoda el certamen interno del Partido de la Liberación Dominicana.

Jiménez Peña explicó que lo que van señalando las encuestas y la percepción confirman que el exmandatario vencerá a su contrincante con un 80-20, y él como testigo de excepción de todos los procesos internos que se han realizado en el PLD, sobre todo en los que ha participado el doctor Leonel Fernández, no tiene dudas de que será una victoria arrolladora.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se transmite por Telesistema canal 11, el miembro del Comité Político del partido oficial dijo que nunca había visto el entusiasmo y la simpatía que tiene Fernández Reyna en todos los rincones del país, y principalmente en las filas del Partido de la Liberación Dominicana.

Advirtió que se equivocan quienes piensan que el delfín danilista recibirá un apoyo automático de todo los simpatizante del presidente Danilo Medina, porque en política la popularidad de un líder no se transfiere a otro dirigente

“Entonces en este proceso interno no importa el candidato del otro equipo que vaya, o los que van, a competir con el compañero Leonel Fernández, cualquiera que vaya, o los que vayan, no importa el delfín que lleven, el compañero Leonel Fernández, yo le aseguro a usted y al país en sentido general, que esta la vamos a ganar, mínimo 80 a 20“, remachó Radhamés Jiménez.

Reveló que diariamente le están llegando cientos de dirigentes de todo el país, pertenecientes a la corriente del presidente Danilo Medina, que ya están apoyando el proyecto presidencial que encabeza Fernández Reyna.

“Incluso le voy a decir algo, a esos compañeros que son senadores, que son diputados, que son alcaldes, tienen que manejarse con mucho cuidado, ellos tienen que preservar sus posiciones, por que de lo contrario si se radicalizan en tal o cual sentido, estarían poniendo en riesgo conservar sus posiciones“, alertó.

Insistió en que es una avalancha lo que está sucediendo en torno a la figura del doctor Leonel Fernández, donde la inmensa mayoría favorece al expresidente, por lo tanto si esa masa lo favorece, un diputado que se radicalice con un precandidato que no registra un 15 por ciento puede tener problemas.

“Entonces, qué es lo más convenientes para ellos, incluso a los más radicales, mantenerse en un estado de neutralidad, y ya lo estamos observando con muchos senadores o que aspiran, con muchos alcaldes, que se están manejando, porque pueden salir de sus puestos, pueden tener problemas, o si no lo tienen ahora en la primaria del día seis, lo pueden tener posteriormente“, sentenció el dirigente político.

Jiménez también puso en dudas de que el presidente Danilo Medina se vaya a lanzar de lleno en la precampaña a hacer proselitismo por el precandidato presidencial de su corriente política.

“Y también eso no es tan así con relación al presidente de la República, el presidente es un hombre muy inteligente, un gran estratega político, y no va a correr riesgo, además tiene un precedente de cómo actúa un jefe de Estado, y ese precedente es el del año 2012“, acotó.

Recordó que ese referente es como actuó su compañero, amigo y hermano el doctor Leonel Fernández quien se mantuvo equidistante en la contienda del 2012, totalmente imparcial, a tal punto que su esposa, la doctora Margarita Cedeño, que tenía una enorme popularidad intentó se precandidata y él la retiró.

Dijo esperar que el presidente Danilo Medina en su momento tomará distancia de este proceso porque él es uno de los líderes fundamentales del PLD y tiene que preservarse.

Insistió en que no importa que sea Gonzalo o cualquier otro precandidato, ya que el doctor Fernández Reyna va cómodo, porque los peledeistas han sabido acumular lo que se llama la seguridad, y saben que el triunfo únicamente lo garantiza Leonel.

Reconoció que el primer mandatario tiene un liderazgo sólido en la República dominicana pero volvió a insistir en que los liderazgos no se transfieren porque la militancia de los partidos no son descerebrados.