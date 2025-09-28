No limites a Dios

Pero Jesús, mirando, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26

A veces olvidamos el poder incomparable de Dios, tan grande que los cielos tiemblan cuando él actúa. El enemigo puede intentar intimidarnos, pero su fuerza es limitada. Solo puede afectarnos cuando cedemos a la duda, el miedo o la desesperanza.

Recuerda cómo Dios liberó a Israel, mostrando su gloria y haciendo que Faraón se rindiera. Lo imposible para nosotros es posible para el Señor.

No importa cuán grande sea la batalla que tienes que librar. Hoy Dios está contigo luchando a tu favor. Él convierte tus pruebas en testimonios, tu dolor en victoria y tu incertidumbre en fe.

Confía en su poder y verás cómo tus cadenas se rompen, tus sueños se restauran y su victoria se manifiesta en tu vida.