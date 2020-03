No más borrón y cuenta nueva dicen jóvenes manifestantes

No vamos a tolerar más de lo mismo, no más borrón y cuenta nueva, no más corrupción, no más hacerse los ciegos frente a problemas como la violencia de género, la inseguridad ciudadana, el desempleo, no más hacerse los ciegos ante inseguridad jurídica”, advirtieron ayer jóvenes agrupados en el colectivo Santiago Protesta.

Los muchachos, profesionales de áreas diversas y estudiantes universitarios, quienes fueron de los principales promotores de las manifestaciones protagonizadas en la Plaza de la Bandera y en Santiago a raíz de las frustradas elecciones del pasado 16 de febrero, afirmaron que seguirán firmes en su lucha hasta lograr cambios tangibles en la sociedad dominicana. Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, los millennials exhortaron a la población a integrarse en las luchas sociales.

De igual forma, ponderaron la importancia de acudir a votar masivamente este domingo por los candidatos que presenten las mejores propuestas. Comparecieron a los salones del Grupo Corripio Ariel (Chino) Sing, Judith López y Joelle Díaz, del movimiento Santiago Protesta; Julio Pérez, de Revoltiao (plataforma de medios y entretenimiento); Estefanía de la Cruz, del Team de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Eduardo Sánchez Florentino de Somos Pueblo RD.

Afirmaron que la suspensión de las elecciones fue el detonante que les hizo movilizarse ante deudas sociales acumuladas.