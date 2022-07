“No nos vamos a desenfocar”, dice Raquel Peña a Leonel Fernández

La vicepresidenta Raquel Peña aseguró hoy que el Gobierno está muy claro y que no se va a desenfocar, en respuesta a las críticas del expresidente Leonel Fernández, quien dijo el domingo que esta administración no podrá resolver la crisis económica porque no la reconoce.

“Estamos muy claros en que no nos vamos a desenfocar, nosotros estamos realmente con un compromiso muy grande en la República Dominicana”, respondió la Raquel Peña abordada por periodistas en el Ministerio de Economía.

Recientemente, Leonel Fernández expresó que este gobierno no plantea soluciones concretas para la inflación, algo con lo que no estuvo de acuerdo Raquel Peña. En su opinión, “el presidente Luis Abinader trabaja incansablemente, y esa es la línea que seguimos todos nosotros”.

“No nos vamos a desenfocar y vamos a seguir trabajando todos unidos por una mejor República Dominicana”, reiteró la vicepresidenta, luego de dejar juramentado a Pavel Isa Contreras como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

Pavel Isa

De su lado, Pavel Isa Contreras, aseguró que el desafío que los gobiernos pasados no han logrado superar, es el de impulsar políticas públicas que lleven a que el crecimiento se transforme en más oportunidades para las personas.

Exhortó a la oposición que impulse junto al gobierno políticas públicas para darle calidad de vida y mejores servicios a la gente. “Tanto los partidos políticos de oposición como el gobierno tenemos que empujar en una misma dirección: y es cómo darles calidad a las políticas públicas y cómo podemos hacer para mejorar los servicios públicos”, sostuvo.

El nuevo ministro de Economía vaticinó que la previsión de crecimiento no se verá afectada de manera significativa por la situación internacional, por lo menos en este año, y afirmó que “no habrá recesión”.