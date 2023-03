“No podía dormir” Vladimir sufre no poder jugar con RD

La estrella inicialista de los Azulejos de Toronto se une a otros jugadores dominicanos que no podrán asistir al Clásico Mundial de Béisbol producto de una lesión

Vladimir Guerrero Jr. ha sido muy difícil aceptar que no podrá jugar en el Clásico Mundial de Béisbol representando la República Dominicana debido a las molestias en su rodilla derecha.

El pasado viernes, Guerrero Jr. tuvo que abandonar el encuentro que celebró su equipo el ante Tampa Bay, luego de comenzar a sentir molestias en su rodilla derecha. Una resonancia magnética que se realizó en la noche de ese día, no reveló daños estructurales, pero el equipo quiere ser cuidadoso.

Guerrero Jr. tenía pautado integrarse al equipo dominicano ayer domingo.

«Son cosas que pasan en el terreno de juego. Uno no quiere que pase eso, lo que hay que hacer es cambiar la página y ponernos ready para tratar de tener una buena temporada», expresó Guerrero Jr., al tiempo de indicar que se siente mejor.

«Esto es día tras día, hoy amanecí mucho mejor, la rodilla es que va a definir si comienzo a correr temprano, es una cuestión de día a día. Ahora mismo me siento mucho mejor que cuando sucedió (las molestias en su rodilla derecha) y obviamente, es importante cuando tú tienes a alguien que siempre está ahí para ti, que siempre te da consejos. Son decisiones en las que una recurre a una persona mayor.

Cuando tu tienes a un padre y a un tío que jugó pelota, tu recurres a ellos y te dicen que las cosas pasan por una buena razón. Yo soy muy creyente en Dios y si esto pasó es porque Él lo tenía en su mente. Es una cosa difícil de aceptar, uno es un ser humano, uno tiene que agarrar lo que venga», sostuvo Guerrero Jr., al ser entrevistado por el periodista Luis Murphy.

Tenía grandes expectativas de jugar en el Clásico

Ante la pregunta de las expectativas que tenía con miras al Clásico Mundial, Guerrero Jr., dijo que «es difícil de aceptar, esta iba a ser la primera vez que la familia Guerrero iba a representar el país en un Clásico Mundial, mi papá nunca tuvo esa experiencia, yo la iba a tener y mira lo que pasa. Uno se pregunta que porqué me pasó esto, pero las cosas pasan por una razón», señaló.

«Duré una noche sin dormir antes de tomar la decisión de llamar a Nelson Cruz». Guerrero Jr. sostuvo que no pudo conciliar el sueño pensando en cómo le daría la noticia al gerente general del equipo Nelson Cruz sobre la decisión tomada.

«Duré un día entero y una noche sin dormir pensando en eso, qué iba a decir, qué decisión tomar. Cuando llamé a Nelson y le expliqué él me dijo que me entendía, que todos saben que yo quería jugar, que no es una cosa que yo le estoy diciendo que no a la República Dominicana y que me mejore para la temporada», dijo.

Jeimer Candelario será el reemplazo de Vladimir Guerrero Jr.

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano anunció que Jeimer Candelario será el reemplazo de Vladimir Guerrero en la primera base del conjunto dominicano.

Candelario, de 29 años, tiene siete años de experiencia en Grandes Ligas. Ha jugado con los Cachorros de Chicago y los Tigres de Detroit. Ha participado en 606 partidos, 2,183 turnos oficiales, 283 carreras anotadas, 525 hits, 126 dobles, 13 triples, 66 cuadrangulares, 248 carreras remolcadas, 7 bases robadas, 237 bases por bolas, 587 ponches, 875 bases alcanzadas, con un promedio de bateo de .240, OBP .322, SLG .401, OPS .723.

Experiencia en la primera base

Candelario ha jugado en 64 juegos como primera base en su carrera en Las Mayores, con un excelente porcentaje de fildeo de .989, con 31 asistencias y apenas ha cometido 5 errores en 475 chances.

