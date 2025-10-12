No salga sin paraguas: se registran aguaceros y tormentas eléctricas en el Gran Santo Domingo

Desde la madrugada de este domingo se registran aguaceros que van de débiles a fuertes en distintos sectores del Gran Santo Domingo, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó que estos chubascos matutinos y aguaceros locales se deben a la incidencia de una débil vaguada, sumada a la influencia del viento cálido y húmedo del sureste, condiciones que favorecen la formación de lluvias en la región.

Durante la tarde, se espera un incremento en la frecuencia e intensidad de las lluvias, debido al aumento del contenido de humedad y a la interacción de los efectos locales asociados al calentamiento diurno y la orografía del terreno.

El organismo indicó, además, que se prevé que estos aguaceros se extiendan hacia otras localidades de las regiones noreste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Así👇🏻va la mañana del domingo en Santo Domingo,Este: aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente a quienes transitan por calles susceptibles a inundaciones y sectores donde la acumulación de agua pueda generar riesgos.