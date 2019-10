No se aprende en cabeza ajena

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es creado por Juan Bosch como una respuesta a la situación imperante en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), donde primaban diferentes grupos que lo habían hecho ingobernable. El desarrollo de este último estuvo signado por dicha condición. Llegó al poder en 1978, ya conocemos la historia, un contendor interno en el 1982, cuyo eslogan era “manos limpias”, acusando al gobierno de su partido de corrupto. Termina el presidente suicidándose en el periodo de transición. Luego, el segundo gobierno, con presiones también internas, de parte de un compañero de partido, al decir de muchos actores del momento. Este gana las elecciones, pero no le cuentan los votos de un partido aliado, el presidente considera que le va mejor con el partido contrario, facilitándole la victoria. Termina el presidente, posteriormente, preso por acto de supuesta corrupción. Desde el 1986, este PRD no vuelve a ganar unas elecciones hasta el año 2000. Sale del gobierno en el 2004, dejando la estela de una gran crisis económica en el país; y no ha vuelto a saborear las mieles de un triunfo político electoral. Pasando por múltiples divisiones, quedando el PRD como un partido al cual solo le quedan las siglas, pero suficiente para buscar acuerdos que le han permitido gestionar parte del gobierno, obteniendo beneficios particulares. Y, por el otro lado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) el cual es el principal partido de la oposición.

Del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) no vamos a hablar, porque es harto conocido su atomización a partir de la muerte de su líder, deviniendo en lo que es hoy, un partido minoritario, con mantenimiento de las siglas, que sirven para negociar, y dar respuesta a su adicción a estar en la nómina pública.

El PLD de ayer no es el de hoy. Rememorar aquellas luchas políticas de los años 70 y 80. Los álbumes de la corrupción, llevar al gobierno a su propia legalidad, la necesidad del fortalecimiento institucional, tener gobiernos éticos y honestos, la búsqueda del bien común, la presentación de candidatos idóneos con vocación de servicio, sensibilidad social, etc. Todo esto quedó en el olvido. Al parecer, es cierto que el ejercicio del poder corrompe. Las ambiciones desmedidas, y, como consecuencia de esto, el tratar de controlar los organismos del partido, llevó al mismo a la disfuncionalidad. El Comité Político (CP) usurpa las funciones del Comité Central (CC), los miembros del CP son empleados del presidente de la república, en funciones de preeminencia en el Estado, y los miembros del CC son a su vez empleados de los del CP. Con esta fórmula no hay que ser un mago para entender por qué el presidente es el líder o jefe del partido. Esta debilidad institucional obra en contra del partido, y de la democracia interna del mismo.

No hay dudas que la RD de hoy no es la misma de ayer. Que los gobiernos del PLD han contribuido con el desarrollo del país, estabilidad económica, crecimiento del PBI, mejor infraestructura vial, ha crecido el turismo, se ha aumentado considerablemente el presupuesto de educación aunque los resultados no se ven a 7 años de la implementación del 4 % del PBI, se ha mejorado la infraestructura hospitalaria aunque no la salud, etc., se le ha pasado la mano a muchos de los problemas ancestrales mas no se ha resuelto ninguno.

Los gobiernos del Peledé se reprueban en el tema de institucionalidad, y no me digan que contamos con un marco legal moderno, de país avanzado, porque no se hacen cumplir ni cumplimos las leyes. Sigue la política partidaria metida en las instituciones, no hay una real lucha contra la corrupción, la impunidad la vemos campar por sus fueros, no hay un sistema judicial eficiente, por no decir otra cosa; un ministerio público, que para que les cuento, si lo saben.

El PLD se apartó de la “doctrina boschista”, adoptó, dentro de un “pragmatismo”, la forma de ser y actuar del PRD y PRSC, se corroyó la unidad por la vigencia de los grupos, se obviaron los estatutos y los métodos de procesos del partido, y con esto se malogró la democracia interna. Resultado: la división del partido.

Aunque se estudia la historia, se actúa como si se desconociera. Se repiten los hechos que conocimos en otros. “No se aprende en cabeza ajena”.

La soberbia del poder minimiza todo. Ya veremos los resultados.