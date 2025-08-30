“No se convierta en violador digital”: advertencia de Yeni Berenice a quienes publicaron foto y video de joven víctima de violación grupal en Villa González

  • Hoy
“No se convierta en violador digital”: advertencia de Yeni Berenice a quienes publicaron foto y video de joven víctima de violación grupal en Villa González

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, llamó a eliminar de todas las plataformas la foto o el video de la joven que fue víctima de violación grupal en el municipio Villa González, provincia Santiago.

«Toda persona o plataforma de medios que haya publicado la foto o el video de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente», dijo la magistrada en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Además, Berenice Reynoso exhortó a la población a no convertirse en un violador digital: «No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice».

LEA: Casos de violación múltiple en RD: guía de seguridad personal

Detalles del caso

WhatsApp Image 2025 08 29 at 6.39.04 PM

Son seis los hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, Santiago, hecho que también fue grabado y difundido en redes sociales.

Los acusados, identificados hasta el momento solo por los apodos de Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras, Fonso y Bebé y/o Chichi. Todos ya están en manos de las autoridades.

Villa González: se entregan los otros cuatro de supuesta violación grupal
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

“No se convierta en violador digital”: advertencia de Yeni Berenice a quienes publicaron foto y video de joven víctima de violación grupal en Villa González
“No se convierta en violador digital”: advertencia de Yeni Berenice a quienes publicaron foto y video de joven víctima de violación grupal en Villa González
30 agosto, 2025
Villa González: se entregan los otros cuatro de supuesta violación grupal
Villa González: se entregan los otros cuatro de supuesta violación grupal
30 agosto, 2025
Para la genealogía de Villa González: propietarios en Palmar en el siglo XVIII
Para la genealogía de Villa González: propietarios en Palmar en el siglo XVIII
30 agosto, 2025
Se entrega en Santiago otro de los seis implicados en violación grupal en Villa González
Se entrega en Santiago otro de los seis implicados en violación grupal en Villa González
29 agosto, 2025
Ministerio de la Mujer llama a los medios a evitar revictimización en caso de Villa González
Ministerio de la Mujer llama a los medios a evitar revictimización en caso de Villa González
29 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Juan Báez fue un padre para mi

Juan Báez fue un padre para mi

Edición impresa, viernes 29 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 29 de agosto de 2025

Alejandro Nieto

Alejandro Nieto

Los derechos sociales amenazados por la lógica del mercado

Los derechos sociales amenazados por la lógica del mercado

Lo que faltaba

Lo que faltaba

La Página. Viernes 29 de agosto de 2025

La Página. Viernes 29 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo