“No se convierta en violador digital”: advertencia de Yeni Berenice a quienes publicaron foto y video de joven víctima de violación grupal en Villa González

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, llamó a eliminar de todas las plataformas la foto o el video de la joven que fue víctima de violación grupal en el municipio Villa González, provincia Santiago.

«Toda persona o plataforma de medios que haya publicado la foto o el video de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente», dijo la magistrada en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Además, Berenice Reynoso exhortó a la población a no convertirse en un violador digital: «No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice».

Detalles del caso

Son seis los hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, Santiago, hecho que también fue grabado y difundido en redes sociales.

Los acusados, identificados hasta el momento solo por los apodos de Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras, Fonso y Bebé y/o Chichi. Todos ya están en manos de las autoridades.